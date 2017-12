Месси повторил достижение Герда Мюллера

Во вчерашнем поединке испанской Ла Лиги «Барселона» в гостях переиграла «Вильярреал» со счетом 2:0. Один из мячей записал на свой счет Лионель Месси.



Для аргентинского легионера «Барсы» гол стал 525-м, забитым за каталонский клуб. Столько же в свое время забил за мюнхенскю «Баварию» знаменитый немец Герд Мюллер, и это - третий показаталь за всю историю мирового футбола.



Отметим, что на 2-м месте - Йозеф Бицан, австрийский и чехословацкий футболист, который за пражскую «Славию» наколотил 534 мяча. Ну а лидер всех времен и народов - «Король футбола» Пеле. На его счету - 643 мяча за бразильский «Сантос».



🔝 Leo #Messi equals Gerd Muller with 525 goals for one club in the top European leagues

