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Месси повторил достижение Герда Мюллера

Аргентинец забил за «Барселону» 525 мячей

  • 11.12.2017 11:17
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twitter.com/FCBarcelona
© twitter.com/FCBarcelona

Во вчерашнем поединке испанской Ла Лиги «Барселона» в гостях переиграла «Вильярреал» со счетом 2:0. Один из мячей записал на свой счет Лионель Месси.

Для аргентинского легионера «Барсы» гол стал 525-м, забитым за каталонский клуб. Столько же в свое время забил за мюнхенскю «Баварию» знаменитый немец Герд Мюллер, и это - третий показаталь за всю историю мирового футбола.

Отметим, что на 2-м месте - Йозеф Бицан, австрийский и чехословацкий футболист, который за пражскую «Славию» наколотил 534 мяча. Ну а лидер всех времен и народов - «Король футбола» Пеле. На его счету - 643 мяча за бразильский «Сантос».
 

 

Источник — Sport.ua

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