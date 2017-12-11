Месси повторил достижение Герда Мюллера

это недопустимо , но хоже судейство было только в полуфинале лч челси барселона 1-1так убивать ко...

в воспаленные бредни Денисова уже никто давно не верит.Тем более в такие дешевые и плохо выдуман...

пффф, ты думаешь что все кроме тебя зрение -5 имеют, что наглую ,брехню и отсебятину пишешь ?Все...

где ссылки,доказательства?только не с терикона и кротоканалов