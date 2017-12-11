ТИТЕ: «Приехал в Украину ради Фреда, Бернарда и Исмаили»

Главный тренер сборной Бразилии Тите рассказал о посещении матча «Шахтер» – «Манчестер Сити» (2:1), а также прокомментировал интерес к бразильским легионерам донецкой команды.
«Приехал в Украину ради Фреда и других. Знаю, что в «Шахтере» есть целая плеяда сильных бразильцев, поэтому стараемся следить за ними не только по видео, но и вживую, когда есть время
Бернард и Исмаили – это игроки высокого уровня, именно поэтому я приехал сюда. Их качества – это причина, почему мы всегда за ними следим», – сказал Тите.
Напомним, что Фред, Бернард и Тайсон уже заиграны за сборную Бразилии.
Источник — ТК Футбол
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Фред так себя не вёл на поле, когда Тете его просматривал, а тут...
Совпадение? Не, думаю... (с)
Фред прекрасно знал, что за ним следят, а вчера показал себя во всей красе.
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