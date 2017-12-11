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ТИТЕ: «Приехал в Украину ради Фреда, Бернарда и Исмаили»

Наставник сборной Бразилии – о легионерах «Шахтера»

  • 11.12.2017 10:44
  • 701 просмотров
  • 2 комментария
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Getty Images. Тите
© Getty Images. Тите

Главный тренер сборной Бразилии Тите рассказал о посещении матча «Шахтер» – «Манчестер Сити» (2:1), а также прокомментировал интерес к бразильским легионерам донецкой команды.

«Приехал в Украину ради Фреда и других. Знаю, что в «Шахтере» есть целая плеяда сильных бразильцев, поэтому стараемся следить за ними не только по видео, но и вживую, когда есть время

Бернард и Исмаили –  это игроки высокого уровня, именно поэтому я приехал сюда. Их качества – это причина, почему мы всегда за ними следим», – сказал Тите.

Напомним, что Фред, Бернард и Тайсон уже заиграны за сборную Бразилии.

Источник — ТК Футбол

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Комментарии
    Тенетов Артём
    online
      Тенетов Артём, 11.12.2017 10:57
    -1
    Бразилия фаворит предстоящего ЧМ куда Украина не попала. Но для нее Исмаили уровень, а для писунов коментов этого сайта не уровень сборной Украины. Нам он не нужен. Да и другие игроки Фред, Бернард не соответствуют сборной Бразилии и конечно тренерский штаб там в разы тупее их. Коментировать тут не чего конечно, жаль только что люди не лечатся.
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    scooterok
    online
      scooterok, 11.12.2017 11:14
    0
    Передайте видео игры и поведения Фреда Тете, с последнего матча.
    Фред так себя не вёл на поле, когда Тете его просматривал, а тут...
    Совпадение? Не, думаю... (с)
    Фред прекрасно знал, что за ним следят, а вчера показал себя во всей красе.
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