Скандал в Запорожье, отмененный банкет Олимпика и футболки в Мариуполе

Сенсационная победа «мужиков» Вернидуба над подопечными «Зорро», разгром «Олимпика» полтавчанами, 11 «акционных» футболок в Мариуполе, сухая ничья в Александрии, а также 24 гола в заключительном осеннем уик-энде – самые интересные события 17-го тура украинской Премьер-лиги в нашем традиционном обзоре.

Боевая ничья тура

Матч в Одессе важен был для обеих команд, ведь встречались соседи по турнирной таблице – «Черноморец» принимал кропивницкую «Зирку». В конце первого тайма гол в раздевался провел лучший бомбардир одесситов Алексей Хобленко. Едва начался второй тайм, как подопечные Романа Монарева восстановили паритет на табло. Спустя 6 минут один из «трех мушкетеров» Дулуба - Бамба вывел хозяев вперед. Наставника гостей не устраивал такой ход поединка, поэтому он выпустил двух нападающих – Прядуна и Петрова. И расчет Монарева на джокера сработал: Прядун сначала сравнял счет, а затем вывел свою команду вперед. Спас «Черноморец» от поражения Хобленко, реализовавший пенальти и записавший второй гол в матче в свой актив. В компенсированное время герой матча, восстановивший статус-кво, получил вторую желтую карточку, и под аплодисменты трибун покинул футбольное поле.

Поддержка тура

Давняя травма колена не дала возможности полностью вернуться в строй Виталию Виценцу, и в конце ноября воспитанник «Шахтера» снова принял решение завершить профессиональную карьеру. Игроки «Мариуполя» поддержали экс-хавбека акцией, выйдя перед матчем на поле в футболках с надписью «Джаз, мы с тобой». Отметим, что на этот раз «акционных» футболок хватило на всех.

«Команда поддержала Виценца акцией. Это была дополнительная мотивация. Думаю, если бы не проблемы со здоровьем, это был бы игрок основного состава», — сказал главный тренер приазовцев Александр Бабич.

Виценец наблюдал за поединком своего клуба против «Стали» с трибун стадиона «Ильичевец». Несмотря на кадровые проблемы «сталеваров», усугубившиеся уходом Неманьи Обрадовича накануне матча, они первыми открыли счет – забил Эдгар Малакян. До 30-й минуты помощник Костова Нестеренко вынужденно провел две замены. Еще в первой половине игры мариупольцы сравняли счет усилиями Руслана Фомина. Во втором тайме хозяева не могли реализовать свое преимущество родных стен, поэтому Бабич решил освежить атакующую линию своей команды, выпустив Кожанова и Борячука. Уже на экваторе второй 45-минутки Фомин сделал дубль и вывел приазовцев вперед, а последующие голы Тотовицкого и Болбата сняли вопрос о победителе встречи. Второй забитый мяч Эдгара Малакяна спас каменский клуб лишь от разгрома.

Турнирное положение «Стали», которая, напомним, очень приятно удивила всех в начале сезона, является весьма сложным. Перспективы «каменчан» на сохранение места в Премьер-лиге ухудшились, они продолжают единолично находиться на дне турнирной таблицы. А «Мариуполь» сохраняет хорошие шансы попасть в первую шестерку, от которой «горожан» отделяют два очка.

Дерби тура

У игроков есть такая традиция: забивать в матчах своим бывшим командам. В западноукраинском дерби голами за «Верес» отметились экс-карпатовцы Василий Кобин и Михаил Сергийчук. «Карпаты», которые играли на «Арене Львов» в статусе гостей, ответили голами Шведа, видимо набравшего форму только к концу сезона, и Акулинина. А вот испанский легион «львов» эффективностью, традиционно, не впечатлил.

Подытоживая результаты первой части чемпионата, можно сравнить векторы, выбранные менеджментом клубов – «Лос Карпатос» львовского клуба, и ставка на опытных украинских игроков ровенского «Вереса». Поточное место в турнирной таблице УПЛ красноречиво показывает правильность выбранного пути: «Верес» ведет борьбу за выход в еврокубки, а «Карпаты» сражаются «за выживание» в элитном дивизионе.

Разгром тура

Симпатичная команда Романа Санжара, показывавшая очень содержательный футбол по ходу сезона, получила крайне неприятную «оплеуху» от полтавчан. Футболисты «Ворсклы» на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского чувствовали себя, как дома. В дебюте поединка Александр Кобахидзе вывел гостей вперед. И хотя усилиями Приемова «Олимпик» на 20-й минуте сравнял счет в матче, уже в следующем эпизоде мяч снова оказался в сетке ворот Заури Махарадзе – забил Чижов. Едва первый тайм перешагнул экватор, как преимущество подопечных Василия Сачко с пенальти удвоил Владислав Кулач.

В конце поединка разгромным счет на табло сделал Вячеслав Шарпар, поставивший жирную точку в поединке. В итоге «Ворскла» закончила осеннюю часть чемпионата на столь желаемом третьем месте, а «Олимпик» остался без праздничного банкета, организованного экс-игроком и президентом клуба Владиславом Гельзиным.

Нули тура

«Александрия» является неудобным соперником для любой команды. В 16-м туре команда Владимира Шарана «сняла скальп» с действующего чемпиона и лидера нынешнего сезона УПЛ – донецкого «Шахтера», а в 19-м туре сломать квалифицированную оборону «горожан» не удалось вице-чемпиону – киевскому «Динамо». На 11-й минуте матча арбитр мог ставить пенальти в ворота хозяев, когда защитник «Александрии» в штрафной руками завалил Мораеса, но лучший арбитр этого года Юрий Можаровский посчитал, что эпизод не заслуживает такого строгого наказания.

Грамотная игра соперника от обороны и тяжелое футбольное поле мешали «бело-синим» проводить свои коронные быстрые атаки. За 12 минут до конца основного времени рефери в спорном эпизоде посчитал, что форвард гостей Артем Беседин симулировал нарушение правил, и удалил 21-летнего игрока. В итоге «Динамо» так и не смогло» найти ключ к воротам Юрия Панькива и потеряло важные очки в гонке за чемпионство.

Скандал тура

В заключительном матче этого года противостояли два призера прошлого сезона. Первый тайм прошел в равной борьбе, «Шахтер» владел небольшим преимуществом. В перерыве Юрий Вернидуб провел две замены, призванных усилить атакующие действия команды. Очевидно, что «Заря» не собиралась отсиживаться в обороне, но на 55-й минуте пропустила: после фланговой передачи от Бернарда невысокий Иван Петряк оказался «выше всех» и забил мяч в ворота своей бывшей команды. Ближе к концу встречи началось самое интересное. За 11 минут до конца основного времени Петряк упал в штрафной «Зари», но вместо пенальти получил второй «горчичник» за симуляцию, из-за чего покинул поле.

Еще спустя 7 минут Фред в центре поля наступил на ахилл Чечеру и также получил вторую желтую карточку. Переломный момент произошел на 90-й минуте: после передачи Кочергина мяч попал в руки Бутко, и арбитр без колебаний назначил пенальти в ворота «Шахтера». Ракицкий, имевший предупреждение, стал объяснять арбитру, как он должен судить, используя все «богатство русского языка», за что во второй раз в матче увидел перед собой сначала желтый, а затем красный цвет – «Шахтер» остался восьмером. Силас развел мяч и Пятова в разные стороны, уверенно реализовав 11-метровый. На последней минуте компенсированного времени «мужики» вырвали победу у «горняков»: после отличного удара от Андриевского Пятов отбил мяч прямо на ногу Бутку, и правый защитник «горняков» второй раз неумышленно подвел свою команду – от Богдана мяч закатился в сетку ворот гостей.

После финального свистка футболисты и тренеры «Шахтера» атаковали рефери Сергея Бойко. И только благодаря правоохранителям главному арбитру удалось спастись от гнева «Зорро», который вел себя неподобающим образом и наверняка должен получить большую дисквалификацию.

Ювелир тура

Юрий Вернидуб, славящийся умелой работой с молодыми игроками, дал путевку в большой футбол многим известным исполнителям. Оказанное наставником доверие юные «мужики» оправдали сенсационной победой над участником 1/8 финала Лиги чемпионов. После матча Вернидуб сравнил молодую поросль футболистов своего клуба (Лунина, Лунева, Сватка, Кочергина, Кабаева) с алмазами: «Нужно бережно относиться к молодым футболистам. Это наши алмазы. Они еще без огранки, но надеюсь, что эту огранку ребята найдут, и будут показывать в следующем году футбол высокого уровня».

Результативность тура

Последний в 2017-м году тур украинской Премьер-лиги стал самым результативным в этом сезоне. Уже в субботу, за 4 матча первого игрового для, команды забили 21 мяч – по 6 голов в Одессе и Мариуполе, 4 гола на «Арене Львов», а также 5 голов на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского. В воскресенье ФК «Динамо», который играл на выезде в Александрии, не смог вскрыть оборону местных «горожан», а в заключительном матче 19-го тура болельщики на «Славутич Арене» стали свидетелями трех взятий ворот. Всего в минувшем уик-энде было забито 24 мяча, что на 4 гола больше, чем в ранее лидировавшем по результативности 11-м туре.

Гол тура

Последний лучший гол тура УПЛ 2017 года, по мнению редакции Sport.ua, в активе хавбека «Ворсклы» Александра Кобахидзе. На 10 минуте матча против «Олимпика» 30-летний грузинский игрок в центре поля получил передачу от партнера по команде, ворвался с мячом в штрафную площадку соперника, и, обыграв двух защитников, с помощью рикошета отправил мяч в дальний угол ворот Заури Махарадзе.