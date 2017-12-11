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Сергей МИЗИН: «Лучший соперник для Шахтера – Бешикташ»

Экс-игрок сборной Украины – о потенциальных соперниках «горняков» в Лиге чемпионов

  • 11.12.2017 10:26
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  • 1 комментария
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ФК Динамо Киев. Сергей Мизин
© ФК Динамо Киев. Сергей Мизин

Бывший игрок сборной Украины Сергей Мизин оценил перспективы донецкого «Шахтера» в Лиге чемпионов.

— Сергей, кто из потенциальных соперников в плей-офф Лиги чемпионов наиболее приемлем для «Шахтера»?
— В свете последней игры с «Манчестер Сити», думаю, любая команда, которая играет в три защитника, станет удобоваримой для горняков. У бразильцев Шахтера в игре с таким оппонентом будет пространство для быстрых атак. «Бешикташ», безусловно, выглядит наиболее слабым из семи потенциальных соперников. На кого однозначно нежелательно попадать, так это на «Барселону» и ПСЖ.

— Команда из какой страны предпочтительнее для горняков? Может быть, снова будем ждать оппонента из Англии?
— Согласен, «Шахтеру» удобнее противостоять английским клубам, но все-таки надо особо надеяться на милость жребия в виде пары с «Бешикташем».

— Нужно ли «Шахтер»у вообще кого-то бояться?
— А какой в этом смысл? Разве стоило выходить в плей-офф из такой сильной группы, чтобы потом испытывать лишь страх… «Шахтеру» поможет опыт. Также важно, чтобы тренер сборной Бразилии снова посетил матч горняков в Лиге чемпионов. Шучу…

После того, как «Шахтер» наделал шуму в Лиге чемпионов, его наверняка будут изучать под микроскопом?
— Все и раньше изучали «Шахтер», но у горняков есть своя игра и умение готовиться к решающим матчам.

— Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов горнякам предстоит привести 13-14-го или 20-21 февраля. Как лучше к этому подготовиться?
— Главное — хорошо отдохнуть после тяжелого сезона. А подготовку тренерский штаб и научная группа «Шахтера», уверен, спланируют правильно. Думаю, как и в прошлом году, за месяц до официального поединка горняки начнут активно проводить спарринги.

Богдан ЛЕОНЧУК

Источник — zbirna.com

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Комментарии
    tar00
      tar00, 11.12.2017 11:02
    0
    Суперник може і кращий. Але якось невдобно буде, коли приїде 150 фанатів Бешикташа і тупо переспіває 40 000 стадіон. А знаючи фанатів турецького клубу і донецького клубу, воно так і буде
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