Сергей МИЗИН: «Лучший соперник для Шахтера – Бешикташ»

Бывший игрок сборной Украины Сергей Мизин оценил перспективы донецкого «Шахтера» в Лиге чемпионов.



— Сергей, кто из потенциальных соперников в плей-офф Лиги чемпионов наиболее приемлем для «Шахтера»?

— В свете последней игры с «Манчестер Сити», думаю, любая команда, которая играет в три защитника, станет удобоваримой для горняков. У бразильцев Шахтера в игре с таким оппонентом будет пространство для быстрых атак. «Бешикташ», безусловно, выглядит наиболее слабым из семи потенциальных соперников. На кого однозначно нежелательно попадать, так это на «Барселону» и ПСЖ.



— Команда из какой страны предпочтительнее для горняков? Может быть, снова будем ждать оппонента из Англии?

— Согласен, «Шахтеру» удобнее противостоять английским клубам, но все-таки надо особо надеяться на милость жребия в виде пары с «Бешикташем».



— Нужно ли «Шахтер»у вообще кого-то бояться?

— А какой в этом смысл? Разве стоило выходить в плей-офф из такой сильной группы, чтобы потом испытывать лишь страх… «Шахтеру» поможет опыт. Также важно, чтобы тренер сборной Бразилии снова посетил матч горняков в Лиге чемпионов. Шучу…



— После то го, как «Шахтер» наделал шуму в Лиге чемпионов, его наверняка будут изучать под микроскопом?

— Все и раньше изучали «Шахтер», но у горняков есть своя игра и умение готовиться к решающим матчам.



— Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов горнякам предстоит привести 13-14-го или 20-21 февраля. Как лучше к этому подготовиться?

— Главное — хорошо отдохнуть после тяжелого сезона. А подготовку тренерский штаб и научная группа «Шахтера», уверен, спланируют правильно. Думаю, как и в прошлом году, за месяц до официального поединка горняки начнут активно проводить спарринги.



Богдан ЛЕОНЧУК