ХАЦКЕВИЧ: «Чем ближе подбираемся к Шахтеру, тем хуже судейство»

Наставник киевского «Динамо» Александр Хацкевич прокомментировал действия главного арбитра матча с «Александрией» (0:0) Юрия Можаровского.
«Не можем повлиять на решение судьи. Спросите у него, за что удалили Лужного. Он (Юрий Можаровский – прим.) был готов удалить любого нашего игрока и тренера. Да, был большой накал, и эмоции кипели, но арбитр должен разбираться в моментах.
Когда спрашиваю у четвертого судьи, почему не было пенальти, он говорит, что есть главный арбитр и он отвечает за это. Но четвертый судья влияет на удаление нашего тренера. Это уже получается не закономерность. Нет слов.
Чем ближе мы подбираемся к «Шахтеру», тем больше судейство, особенно в наших выездных матчах, происходит в одну сторону. Ребята сами понимают, что нам нужно бороться с этим своей игрой. Есть моменты – нужно забивать. Надо быть выше соперника и тех людей, которые принимают решения во время игры», – сказал Хацкевич.
Источник — ПРОФУТБОЛ
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