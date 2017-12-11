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ХАЦКЕВИЧ: «Чем ближе подбираемся к Шахтеру, тем хуже судейство»

Главный тренер киевлян «Динамо» – о действия Юрия Можаровского

  • 11.12.2017 09:31
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  • 1 комментария
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ФК Динамо Киев. Александр Хацкевич
© ФК Динамо Киев. Александр Хацкевич

Наставник киевского «Динамо» Александр Хацкевич прокомментировал действия главного арбитра матча с «Александрией» (0:0) Юрия Можаровского.

«Не можем повлиять на решение судьи. Спросите у него, за что удалили Лужного. Он (Юрий Можаровский – прим.) был готов удалить любого нашего игрока и тренера. Да, был большой накал, и эмоции кипели, но арбитр должен разбираться в моментах.

Когда спрашиваю у четвертого судьи, почему не было пенальти, он говорит, что есть главный арбитр и он отвечает за это. Но четвертый судья влияет на удаление нашего тренера. Это уже получается не закономерность. Нет слов.

Чем ближе мы подбираемся к «Шахтеру», тем больше судейство, особенно в наших выездных матчах, происходит в одну сторону. Ребята сами понимают, что нам нужно бороться с этим своей игрой. Есть моменты – нужно забивать. Надо быть выше соперника и тех людей, которые принимают решения во время игры», – сказал Хацкевич.

Источник — ПРОФУТБОЛ

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Комментарии
    shakhtarforever
    online
      shakhtarforever, 11.12.2017 09:45
    0
    Треба менше на суддів гнати а більше командою займатись. Замахали вже, не добились результату так відразу судді винуваті.
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