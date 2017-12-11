Сергей МИЗИН: «После Партизана никто Динамо не страшен»

Бывший полузащитник «Динамо» и сборной Украины Сергей Мизин оценил перспективы киевской команды в плей-офф Лиги Европы.
— На какой жребий в Лиге Европы стоит уповать «Динамо»?
— После «Партизана» никто из корзины с несеяными командами «Динамо» не страшен. Все они не сильнее «Партизана».
— И все-таки, кто самый слабый, а значит, и самый желанный оппонент?
— Не думаю, что «Лудогорец» или Астана слабее «Селтика» или «Копенгагена». Повторюсь, все они — не ровня «Динамо». Киевляне в любом случае должны выходить в 1/8 финала Лиги Европы.
— Динамовцам также рано придется играть — 15 февраля, на выезде. Когда, по вашему мнению, «бело-синим» лучше начать работу после отпуска?
— Мне кажется, «Динамо» надо сократить отдых и за счет большого количества контрольных матчей выйти на пик формы к середине февраля. Двух месяцев вполне достаточно для того, чтобы привести себя в порядок.
Богдан ЛЕОНЧУК
Источник — zbirna.com
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