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Сергей МИЗИН: «После Партизана никто Динамо не страшен»

Экс-игрок столичной команды – о перспективах украинского клуба в плей-офф Лги Европы

  • 11.12.2017 09:16
  • 270 просмотров
  • 1 комментария
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Footboom. Сергей Мизин
© Footboom. Сергей Мизин

Бывший полузащитник «Динамо» и сборной Украины Сергей Мизин оценил перспективы киевской команды в плей-офф Лиги Европы.

— На какой жребий в Лиге Европы стоит уповать «Динамо»?
— После «Партизана» никто из корзины с несеяными командами «Динамо» не страшен. Все они не сильнее «Партизана».

— И все-таки, кто самый слабый, а значит, и самый желанный оппонент?
— Не думаю, что «Лудогорец» или Астана слабее «Селтика» или «Копенгагена». Повторюсь, все они — не ровня «Динамо». Киевляне в любом случае должны выходить в 1/8 финала Лиги Европы.

— Динамовцам также рано придется играть — 15 февраля, на выезде. Когда, по вашему мнению, «бело-синим» лучше начать работу после отпуска?
— Мне кажется, «Динамо» надо сократить отдых и за счет большого количества контрольных матчей выйти на пик формы к середине февраля. Двух месяцев вполне достаточно для того, чтобы привести себя в порядок.

Богдан ЛЕОНЧУК

Источник — zbirna.com

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Комментарии
    DKTheBest
    online
    DKTheBest, 11.12.2017 09:19
    +1
    Да и Александрию вчера вроде как совсем не боялись, но этого не достаточно. Надо ещё и не бояться и уметь играть.
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