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ПАЛКИН: «За все годы работы в Шахтере еще не видел такого беспредела»

Генеральный директор «Шахтера» – о скандальном завершении матча с «Зарей»

  • 11.12.2017 09:00
  • 2273 просмотров
  • 17 комментария
Метки
ФК Шахтер. Сергей Палкин
© ФК Шахтер. Сергей Палкин

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин прокомментировал действия судейской бригады во время матча «Заря» - «Шахтер» (2:1).

«Дорогие друзья, за все мои годы работы в Клубе я ещё не видел такого беспредела, который судья устроил в сегодняшнем матче. Такое судейство убивает футбол», – написал Палкин на своей странице в Facebook.

Напомним, начиная с 79 минуты матча три футболиста «Шахтера» получили красные карточки, а «Заря» отыгралась со счета 0:1 и одержала победу в поединке. После завершения встречи футболисты и тренерский штаб «горняков» набросились на главного арбитра матча Сергея Бойко, которого от возможной расправы спасли представители правоохранительных органов.

Источник — Facebook.com

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Комментарии
    p2012u
    p2012u, 11.12.2017 09:04
    +9
    подброшенная палка обязательно падает на землю
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    Sneijder
    online
      Sneijder, 11.12.2017 09:06
    +12
    Беспредельщик ты и твой хозяин! А это был первый матч в котором вас судили справедливо!!!
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    Funmannn
      Funmannn, 11.12.2017 09:11
    +9
    такого беспредела от игроков шахтера не ожидали...
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    DKTheBest
    online
    DKTheBest, 11.12.2017 09:16
    0
    Да я тоже не припомню. Особенно беспредельничали после финального свистка. И это в матче против своего же фарм-клуба "Зари".
    Посмотрим на наказания от федерации.
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    kolezey2
    online
      kolezey2, 11.12.2017 09:16
    +9
    какой беспредел?по Фреду с большой натяжкой еще можно поговорить а так, Петряк рисовал пеналь-рисовал, у Бутко рука была- была,Ракитский ручками дергал и матом крыл на весь стадион!повторюсь какой беспредел?
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    PTN PNH
    online
      PTN PNH, 11.12.2017 09:19
    +6
    1.Мания величия и здесь.На каком основании клуб - с большой буквы??
    2.Беспредел,неуважаемый палкин,-это то,что творят кр.оты на поле.А все остальное - наконец-то справедливое к этому отношение судьи.
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    Kolgena
    Kolgena, 11.12.2017 09:21
    +7
    Когда Тайсон бьет соперника локтем в пах, Срна со всей дури по ногам лупит, все дружно "апеллируют" благим матом на судью - это нормально! А вот когда нашелся один принципиальный который на стал закрывать глаза на подобные выходки и раздал всем по заслугам - это беспредел!
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    a081757
    online
      a081757, 11.12.2017 09:24
    +4
    .БЕЗНАКАЗАННОСТЬ ПОРОЖДАЕТ ВСЕДОЗВОЛЕННОСТЬ.РАНЬШЕ ПОДОНКАМ ВСЕ СХОДИЛО СРУК:ОТМАШКИ,УДАРЫ В ПАХ,ИГРЫ РУКОЙ В ШТРАФНОЙ,ПРОВОКАЦИИ, А КАК СУДЬЯ СУДИЛ ПО ПРАВИЛАМ ФУТБОЛА ТАК ВАС "ЗАГНАЛИ" ОДНИМ СЛОВОМ КОМАНДА ШАХТЕР-ДЕРЬМО.ВОТ ПОЭТОМУ ВАС НЕНАВИДЯТ 80% БОЛЕЛЬЩИКОВ
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    DKTheBest
    online
    DKTheBest, 11.12.2017 09:25
    +4
    Если честно, то больше всех меня удивил Фонсека. Как-то быстро он адаптировался.
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    андрій черник
      андрій черник, 11.12.2017 09:26
    +1
    Просто не вміють грати на рівні,після дубля сіті в пів сили,подумали що вони боги...А мужики показали що вони помилково вилитіли з л.є.
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    wojsergivan
    online
      wojsergivan, 11.12.2017 09:33
    0
    За все годы работы первый судья судил по правилам наверно думали и так сойдет всё какраз по правилам если судили по правилам где была кротоферма
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    vitaha33
    online
      vitaha33, 11.12.2017 09:36
    -1
    Тобто твої очі не бачили, як срна грав руками з Волинню і таким чином ви стали чемпіонами? Чи ти час від часу втрачаєш зір? Як би не судили Динамо в 90-их, але те, як судили Шахту останні 8 років це нонсенс. Надіюсь, що після цього матчу їх завжди справедливо будуть судити
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    Юрий Логвинский
    online
      Юрий Логвинский, 11.12.2017 09:39
    0
    Палкин! Когда судьи при нарушении правил игроками шахтера не обращали на это внимание или наоборот, оглянувшись на тебя с немым вопросом правильно я делаю? наказывали игрока потерпевшего от грубияна в футболке шахтера, ты не вякал о беспределе. Посмотри повтор эпизодов где вручались карточки игрокам шахтера и пиши заявление об отставке с поста. Ведь Хамство игроков шахтера не от того что они природные хамы, это от твоего хамства, от хамства каналов Футбол внушившим игрокам шахтера безнаказанность за нарушение игрока в футболке шахтера
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    Юрий Логвинский
    online
      Юрий Логвинский, 11.12.2017 09:43
    0
    Да, Палкин, Еще,ЗАПОМНИ- ДОСТОИНСТВУ НАС НЕ НАУЧИТ ТОТ, КТО НЕДОСТОЙНО САМ СЕБЯ ВЕДЕТ
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    dmytro198411
    online
      dmytro198411, 11.12.2017 09:45
    0
    https://www.youtube.com/watch?v=7w_0vADOr2g

    Ви ДО ТАКОГО ПРИВИКЛИ...ЛУПАШИТИ..БИКУВАТИ І ВАМ НІЧОГО...))) Нєдоклубєц,який ЧЕСНО намагались відсудити бо за ті ричання,ШТОВХННЯ Фреда,Рака,Фансєкі,і інших....5!!!!!!!! МАТЧІВ ДИСКВАІФІКАЦІЇ Б В ЄВРОПІ ДАЛИ!!
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    zzg77
    online
      zzg77, 11.12.2017 09:45
    0
    Дорогие друзья, за многие годы существования независимой Украины я впервые вижу справедливое судейство против Шахтера в матче УПЛ! Это огромное счастье созерцать и ощущать верховенство правды над ложью и беспринципностью, над хамством и наглостью, над беспределом и безнаказанностью! Браво, Бойко, браво!
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    zzg77
    online
      zzg77, 11.12.2017 09:45
    0
    Дорогие друзья, за многие годы существования независимой Украины я впервые вижу справедливое судейство против Шахтера в матче УПЛ! Это огромное счастье созерцать и ощущать верховенство правды над ложью и беспринципностью, над хамством и наглостью, над беспределом и безнаказанностью! Браво, Бойко, браво!
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