ПАЛКИН: «За все годы работы в Шахтере еще не видел такого беспредела»

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин прокомментировал действия судейской бригады во время матча «Заря» - «Шахтер» (2:1).
«Дорогие друзья, за все мои годы работы в Клубе я ещё не видел такого беспредела, который судья устроил в сегодняшнем матче. Такое судейство убивает футбол», – написал Палкин на своей странице в Facebook.
Напомним, начиная с 79 минуты матча три футболиста «Шахтера» получили красные карточки, а «Заря» отыгралась со счета 0:1 и одержала победу в поединке. После завершения встречи футболисты и тренерский штаб «горняков» набросились на главного арбитра матча Сергея Бойко, которого от возможной расправы спасли представители правоохранительных органов.
Источник — Facebook.com
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Посмотрим на наказания от федерации.
2.Беспредел,неуважаемый палкин,-это то,что творят кр.оты на поле.А все остальное - наконец-то справедливое к этому отношение судьи.
Ви ДО ТАКОГО ПРИВИКЛИ...ЛУПАШИТИ..БИКУВАТИ І ВАМ НІЧОГО...))) Нєдоклубєц,який ЧЕСНО намагались відсудити бо за ті ричання,ШТОВХННЯ Фреда,Рака,Фансєкі,і інших....5!!!!!!!! МАТЧІВ ДИСКВАІФІКАЦІЇ Б В ЄВРОПІ ДАЛИ!!
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