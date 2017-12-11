Жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы. LIVE c 14:00

Сегодня в штаб-квартире УЕФА в Ньоне пройдет жеребьевка 1/16 финала второго по значимости еврокубкового турнира. Команды будут разбиты на две корзины. Сеяными будут 12 победителей групп и четыре лучших команды из занявших третьи места в группах Лиги чемпионов. Несеяными будут обладатели вторых мест и оставшиеся обладатели третьих мест в группах Лиги чемпионов.

Сеяные: «Арсенал» (ENG), «Аталанта» (ITA), «Атлетик» (ESP), «Атлетико» (ESP), «Брага» (POR), «Виктория» (CZE), «Вильяреал» (ESP), «Динамо Киев» (UKR), «Зальцбург» (AUT), «Зенит» (RUS), «Лацио» (ITA), «РБ Лейпциг» (GER), «Локомотив Москва» (RUS), «Милан» (ITA), «Спортинг» (POR), ЦСКА (RUS).

Несеяные: АЕК (GRE), «Астана» (KAZ), «Боруссия Дортмунд» (GER), «Копенгаген» (DEN), «Лудогорец» (BUL), «Лион» (FRA), «Наполи» (ITA), «Ницца» (FRA), «Марсель» (FRA), «Партизан» (SRB), «Реал Сосьедад» (ESP), «Селтик» (SCO), «Спартак Москва» (RUS), «Стяуа» (ROU), «Црвена Звезда» (SRB), «Эстерсунд» (SWE).

Друг на друга не могут попасть команды из одной группы и из одной ассоциации. Согласно решению Исполнительного комитета УЕФА, по разным парам также будут разведены представители России и Украины.

Матчи 1/16 финала пройдут 15 и 22 февраля. Сеяные команды ответные поединки проведут на своем поле.



Начало жеребьевки - в 14:00. Телетрансляция - на канале «Футбол 1». Наш портал проведет текстовую трансляцию процедуры. Не пропустите!