Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов. LIVE c 13:00

Сегодня, 11 декабря, состоится жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов. На данной стадии Украину представляет только донецкий «Шахтер».
Все участники жеребьевки разбиты на 2 корзины: победители групп и команды, которые заняли вторые места. Все возможные соперники украинской команды находятся в первой корзине. Напомним, «Шахтер» и «Манчестер Сити», как участники одной группы, не сыграют между собой в 1/8 финала.
Корзина 1
«Барселона» (Испания)
«Бешикташ» (Турция)
«Ливерпуль» (Англия)
«Манчестер Сити» (Англия)
«Манчестер Юнайтед» (Англия)
«Пари Сен-Жермен» (Франция)
«Рома» (Италия)
«Тоттенхэм» (Англия)
Корзина 2
«Бавария» (Германия)
«Базель» (Швейцария)
«Порту» (Португалия)
«Реал» (Испания)
«Севилья» (Испания)
«Челси» (Англия)
«Шахтер» (Украина)
«Ювентус» (Италия)
Трансляция жеребьевки 1/8 ЛЧ начнется в 13:00 по Киеву (ТК Футбол 1). Наш портал проведет текстовую трансляцию процедуры. Не пропустите!
Источник — Sport.ua
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