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Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов. LIVE c 13:00

Сегодня донецкий «Шахтер» узнает соперника в плей-офф

  • 11.12.2017 08:47
  • 606 просмотров
  • 1 комментария
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УЕФА
© УЕФА

Сегодня, 11 декабря, состоится жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов. На данной стадии Украину представляет только донецкий «Шахтер».

Все участники жеребьевки разбиты на 2 корзины: победители групп и команды, которые заняли вторые места. Все возможные соперники украинской команды находятся в первой корзине. Напомним, «Шахтер» и «Манчестер Сити», как участники одной группы, не сыграют между собой в 1/8 финала.

Корзина 1

«Барселона» (Испания)
«Бешикташ» (Турция)
«Ливерпуль» (Англия)
«Манчестер Сити» (Англия)
«Манчестер Юнайтед» (Англия)
«Пари Сен-Жермен» (Франция)
«Рома» (Италия)
«Тоттенхэм» (Англия)

Корзина 2

«Бавария» (Германия)
«Базель» (Швейцария)
«Порту» (Португалия)
«Реал» (Испания)
«Севилья» (Испания)
«Челси» (Англия)
«Шахтер» (Украина)
«Ювентус» (Италия)

Трансляция жеребьевки 1/8 ЛЧ начнется в 13:00 по Киеву (ТК Футбол 1). Наш портал проведет текстовую трансляцию процедуры. Не пропустите!

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Ihor8
    online
      Ihor8, 11.12.2017 09:24
    0
    Тоттенхэм» (Англия)
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