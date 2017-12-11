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ГЕНИНСОН: «Карпаты согласились играть в среду, а потом передумали»

Президент УПЛ – о доигровке матча «Карпаты» – «Олимпик»

  • 11.12.2017 08:31
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Sport.ua. Владимир Генинсон
© Sport.ua. Владимир Генинсон

Президент Украинской Премьер-лиги Владимир Генинсон прокомментировал ситуацию с переносом второго тайма матча «Олимпик» - «Карпаты».

«Действительно, клуб «Карпаты» согласился играть в среду в Киеве один тайм, не было никаких вопросов. Но опять же, на следующий день ответили, что не будут играть. Предложение от клуба было играть в четверг во Львове. На вопрос «А как же тогда «Олимпик» успеет вернуться?», нам ответили, что это не их дело и мы должны «разруливать» ситуацию.

Просто по-человечески это не совсем корректно: давать слово, причем слово мужчины, на камеру, а потом не выполнять обязательства», – сказал Генинсон.

Напомним,  первый тайм поединка «Карпаты» – «Олимпик» завершился со счетом 1:1, однако из-за снегопада на вторую половину встречи команды не вышли.

Источник — ТК Футбол

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