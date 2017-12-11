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ВИДЕО ДНЯ. Как футболисты Шахтера претензии арбитру высказывали

Донецкая команда осталась недовольна действиями Сергея Бойко

  • 11.12.2017 08:10
  • 4620 просмотров
  • 17 комментария
Метки
ФФУ. Сергей Бойко
© ФФУ. Сергей Бойко

Сразу после финального свистка матча 19-го тура УПЛ между «Зарей» и «Шахтером», который завершился со счетом 2:1, футболисты и тренерский штаб донецкой команды накинулся на главного арбитра встречи Сергея Бойко. «Горняки» остались недовольны действиями арбитра и высказали судье все, что о нем думают. Неизвестно, чем бы все закончилось, если бы не вмешалась представители правоохранительных органов.

Источник — ТСН

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Комментарии
    space1961
    online
    space1961, 11.12.2017 08:18
    +20
    ну что тут можно сказать-БЫДЛO!мозамбийско-бразильское быдлo!
    За это минимум пять матчей!
    как не умели проигрывать-так и не умеют!
    представить вот прыгающим на судью великого Лобановского после матча на ЧМ-1986 года с Бельгией-НИКОГДА!
    А это фонсека со своим стадом -мржет!
    НАКАЗЫВАТЬ!да так что бы и в мыслях у него больше не было даже рот свой поганый открывать!
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    dima_foto
    online
      dima_foto, 11.12.2017 08:19
    +16
    Бидло що тут ше коментувати
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    Металофан
    online
      Металофан, 11.12.2017 08:21
    +8
    А чо они на Якубовича напали чем он им не угодил ?
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    wasj67
    online
      wasj67, 11.12.2017 08:23
    +10
    Побачимо, як це БиДлО накажуть, ... ... ...
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    RomarioUA
    online
      RomarioUA, 11.12.2017 08:28
    +8
    Охранник красава, быстро порешал, оттер судью и что он там сказал, не знаю, но самый рьяный нападавший стал оттеснять своих.
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    yuriy_kent
    online
      yuriy_kent, 11.12.2017 08:32
    +5
    Источник ТСН. Пробило их на футбольные новости. Раньше этого не замечал за ними.
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    maxdom07
    online
      maxdom07, 11.12.2017 08:35
    -9
    Давайте сразу 10 матчей дисквалификации, только кому? Никто никого даже руками не толкнул, максимум 1-2 матча, да и то кому-то из тренеров
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    myachik
    online
    myachik, 11.12.2017 08:48
    +7
    Зозуля и Ротань за такое отлетели на пол года, если что
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    Олександр Бондаренко
    online
      Олександр Бондаренко, 11.12.2017 08:48
    +2
    Вот клоуни,все поделу судья отлично отсудил,хотел би я посмотреть если б такой случай с Шахтой в еврокубках произошол,даю 100% что ни кто с Шахтера не стартовал би на судью,а здесь можно,ох и твари!Играть нужно нормально,а не махач устраивать!
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    Олександр Бондаренко
    online
      Олександр Бондаренко, 11.12.2017 08:50
    +2
    Пускай вам сегодня Барса или ПСЖ попадется,а не Бешикташ!
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    Patriot UA
    online
      Patriot UA, 11.12.2017 08:51
    0
    це БИКУВАННЯ вартує дискваліфікації на 3-5 ігор.
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    a081757
    online
      a081757, 11.12.2017 08:53
    +1
    И ЧТО ИМ ЗА ЭТО БУДЕТ?ПОДСТИЛКИ ахметовские ВСЕ ЗАМНУТ!!!!!
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    maxdom07
    online
      maxdom07, 11.12.2017 08:55
    +1
    myachik, 11.12.2017 08:48
    Зозуля и Ротань за такое отлетели на пол года, если что
    Не за такое, тут судей никто не бил, и не на пол года а на 3 месяца
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    joe777
    online
      joe777, 11.12.2017 09:14
    0
    Типичные донецкие. И их тренера Кончита Вюрст
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    nikniksan
    online
      nikniksan, 11.12.2017 09:25
    -1
    За такие действия Шахтер надо наказать снятием очков так 4-6 очков. Вот и не повадно будет кидаться на судью и посылать постоянно. А потом думать будут что делать и как делать.
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    dzunkiv
    online
      dzunkiv, 11.12.2017 09:33
    -1
    Позорники
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    frankov1
    online
      frankov1, 11.12.2017 09:36
    0
    Олександр Бондаренко, 11.12.2017 08:50
    Пускай вам сегодня Барса или ПСЖ попадется,а не Бешикташ!
    Не переживай так,удел дырявых педиков играть со шкендербау и им подобным.
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