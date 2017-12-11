ВИДЕО ДНЯ. Как футболисты Шахтера претензии арбитру высказывали

Сразу после финального свистка матча 19-го тура УПЛ между «Зарей» и «Шахтером», который завершился со счетом 2:1, футболисты и тренерский штаб донецкой команды накинулся на главного арбитра встречи Сергея Бойко. «Горняки» остались недовольны действиями арбитра и высказали судье все, что о нем думают. Неизвестно, чем бы все закончилось, если бы не вмешалась представители правоохранительных органов.
Источник — ТСН
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За это минимум пять матчей!
как не умели проигрывать-так и не умеют!
представить вот прыгающим на судью великого Лобановского после матча на ЧМ-1986 года с Бельгией-НИКОГДА!
А это фонсека со своим стадом -мржет!
НАКАЗЫВАТЬ!да так что бы и в мыслях у него больше не было даже рот свой поганый открывать!
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