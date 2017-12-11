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Кучер отметился голевым пасом в матче против Бешикташа

Украинский защитник помог своей команде забить единственный гол в матче

  • 11.12.2017 07:55
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ФК Шахтер Донецк. Александр Кучер
© ФК Шахтер Донецк. Александр Кучер

Украинский легионер «Кайсериспора» Александр Кучер записал в свой актив голевой пас в матче с одним из грандов турецкого футбола – «Бешикташем».

На 31 минуте первого тайма 35-летний защитник удачно прострелил с левого фланга на Умута Булута, поучаствовав в первом голе матча. Футболисты стамбульской команды отыгрались перед уходом в раздевалку, но победить не смогли, несмотря на то, что играли в большинстве с 49-й минуты.

Таким образом,  «Кайсериспор» сравнялся с «Бешикташем» по очкам и делит с «черно-белыми» 4-5 места в турнирной таблице.

Источник — Sport.ua

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