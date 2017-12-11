Кучер отметился голевым пасом в матче против Бешикташа

Украинский легионер «Кайсериспора» Александр Кучер записал в свой актив голевой пас в матче с одним из грандов турецкого футбола – «Бешикташем».
На 31 минуте первого тайма 35-летний защитник удачно прострелил с левого фланга на Умута Булута, поучаствовав в первом голе матча. Футболисты стамбульской команды отыгрались перед уходом в раздевалку, но победить не смогли, несмотря на то, что играли в большинстве с 49-й минуты.
Таким образом, «Кайсериспор» сравнялся с «Бешикташем» по очкам и делит с «черно-белыми» 4-5 места в турнирной таблице.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.