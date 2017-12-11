Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

АНДРИЕВСКИЙ: Игроки Шахтера за каждый эпизод посылали судью на 3 буквы

Хавбек «Зари» – о матче с «горняками»

  • 11.12.2017 07:15
  • 1139 просмотров
  • 4 комментария
Метки
Footboom. Александр Андриевский
© Footboom. Александр Андриевский

Полузащитник «Зари» Александр Андриевский поделился мнением о скандальном матче 19 тура УПЛ против «Шахтера» (2:1.)

«По удалению Петряка ничего не могу сказать, а два последних – это просто... Честно, было неприятно слушать, как игроки «Шахтера» отзывались о судье, начиная с первого тайма. Просто бегут и за каждый эпизод посылают его на три буквы. Это некрасиво. Я не могу, конечно, комментировать команду соперника, но это уже не первый раз. Это первый судья, который начал им карточки давать в наших матчах.

Каждый эпизод – это паузы. Они 1:0 выигрывали – все, они куда-то мяч выбивают. Петряку дали красную карточку – ему кричат: «Не уходи с поля». Ну что это?

Такая солидная команда, которая играет в Лиге чемпионов. С большим уважением относимся к этому клубу, но они должны себя вести по-другому», – сказал Андриевский.

Источник — ПРОФУТБОЛ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    evil_back
    online
      evil_back, 11.12.2017 07:26
    -1
    Безнаказанность сепаров рано или поздно должна была сделать свое дело - если кдк не влепит сепру раку, допинговому фреду и клоуну зорро-фонсеке 5 матчей дисквала за грязный рот и подлую игру а также нарушение игровой этики - 3 красных для одной комнады это перебор, тем более есть правила ффу и упл - если одна команда в одном матче получает 3 и более красных то наказание для получивших должно быть другое. Вот и посмотрим что будет - но я так подозревая гудок все порешает. Жаль только что 4 не впаяли чтобы остановить матч и дать технарь кротопомойке.
    Ссылка
    wasj67
    online
      wasj67, 11.12.2017 07:40
    -4
    Допосилались - кротоСвині !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Ссылка
    t2_romario
    online
      t2_romario, 11.12.2017 07:49
    +2
    evil_back, 11.12.2017 07:26
    Безнаказанность сепаров рано или поздно должна была сделать свое дело - если кдк не влепит сепру раку, допинговому фреду и клоуну зорро-фонсеке 5 матчей дисквала за грязный рот и подлую игру а также нарушение игровой этики - 3 красных для одной комнады это перебор, тем более есть правила ффу и упл - если одна команда в одном матче получает 3 и более красных то наказание для получивших должно быть другое. Вот и посмотрим что будет - но я так подозревая гудок все порешает. Жаль только что 4 не впаяли чтобы остановить матч и дать технарь кротопомойке.

    Матч останавливают после 5 красной. В 7семером играть можно!
    Ссылка
    anti74
    online
      anti74, 11.12.2017 08:14
    0
    Молодец! Расскажи всем, как плохо они поступали...
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.