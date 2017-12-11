АНДРИЕВСКИЙ: Игроки Шахтера за каждый эпизод посылали судью на 3 буквы

Полузащитник «Зари» Александр Андриевский поделился мнением о скандальном матче 19 тура УПЛ против «Шахтера» (2:1.)

«По удалению Петряка ничего не могу сказать, а два последних – это просто... Честно, было неприятно слушать, как игроки «Шахтера» отзывались о судье, начиная с первого тайма. Просто бегут и за каждый эпизод посылают его на три буквы. Это некрасиво. Я не могу, конечно, комментировать команду соперника, но это уже не первый раз. Это первый судья, который начал им карточки давать в наших матчах.

Каждый эпизод – это паузы. Они 1:0 выигрывали – все, они куда-то мяч выбивают. Петряку дали красную карточку – ему кричат: «Не уходи с поля». Ну что это?

Такая солидная команда, которая играет в Лиге чемпионов. С большим уважением относимся к этому клубу, но они должны себя вести по-другому», – сказал Андриевский.