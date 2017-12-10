Барселона в большинстве обыграла Вильярреал

В матче 15-го тура чемпионата Испании «Барселона» в гостях переиграла «Вильярреал» со счетом 2:0. Отметим, что оба мяча гости забили после удаления игрока «Вильярреала» Рабы.
«Вильярреал» - «Барселона» - 0:2
- Луис Суарес, 71, Лионель Месси, 84
«Вильярреал»: Серхио Асенхо, Альваро Гонсалес Соберон, Виктор Руис, Марио Гаспар, Хауме Коста, Даниэль Раба, Ману Тригерос, Роберто Сориано, Родриго Эрнандес, Рубен Семеду (Самуэль Кастильехо, 48), Седрик Бакамбу
«Барселона»: Марк-Андре тер Штеген, Жерар Пике, Томас Вермален, Хорди Альба, Хосе Паулиньо (Алейкс Видаль, 68), Серхио Бускетс (Андре Гомеш, 85), Иван Ракитич, Серхи Роберто, Лионель Месси, Луис Суарес, Денис Суарес (Пако Алькасер, 57)
Седрик Бакамбу, 61. Альваро Гонсалес Соберон, 86. - Серхио Бускетс, 44.
Даниэль Раба, 60.
Автор — Макар Гнедаш, Sport.ua
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