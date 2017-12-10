Барселона в большинстве обыграла Вильярреал

На самом деле ШД раздуло нереальный скандал, одна ошибка на Фреде, но нервов - выше крыши! Нужно ...

Блін , скільки можна нити . Відчуйте що в 3-му турі відчула Сталь , коли судді її вбили .

Гармаш псіхує, та не на суддю.

Хороше запамятовується, а погане забувається. Усю зиму ми будемо смакувати велику перемогу над л...

им цены нет для болельщиков а по расценкам к Суркисам

Лучше бы вы просто учились в школе, вы бы поняли намного больше в этой жизни.

Разрыв шаблона - то ахметовское ФФУ поднасрало ДК. Щас уже наоборот - честный и справедливый судь...