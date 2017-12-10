Паулу ФОНСЕКА: «Выиграла Заря»

Главный тренер «Шахтера» Паулу Фонсека:
- Была игра, где «Шахтер» забил гол. «Заря» забила два. Выиграла «Заря».
Источник — ФК Заря
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Главный тренер «Шахтера» Паулу Фонсека:
- Была игра, где «Шахтер» забил гол. «Заря» забила два. Выиграла «Заря».
Источник — ФК Заря
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Гол не можна забити.
Гол - це забитий м'яч.
Зорі респект. Як і судді!
А Заре за что? Что они с игры создали? 1 момент за весь матч
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