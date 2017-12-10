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Паулу ФОНСЕКА: «Выиграла Заря»

«Заря» – «Шахтер» – 2:1. Послематчевая пресс-конференция главного тренера «горняков»

  • 10.12.2017 22:16
  • 4020 просмотров
  • 19 комментария
Метки
zarya-lugansk.com, Паулу Фонсека
© zarya-lugansk.com, Паулу Фонсека

Главный тренер «Шахтера» Паулу Фонсека:

- Была игра, где «Шахтер» забил гол. «Заря» забила два. Выиграла «Заря».

Источник — ФК Заря

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Комментарии
    Nashwill
    online
      Nashwill, 10.12.2017 22:19
    +10
    а він спостережливий
    Ссылка
    bonv
    online
      bonv, 10.12.2017 22:20
    -4
    А маска, маска де?
    Ссылка
    Олександр Панасюк
      Олександр Панасюк, 10.12.2017 22:20
    +4
    Краткость твоя сестра, Зорро)
    Ссылка
    Sviatoslav Kudelych
    online
      Sviatoslav Kudelych, 10.12.2017 22:20
    +5
    Ну і що за демарш? Обідили?
    Ссылка
    Sviatoslav Kudelych
    online
      Sviatoslav Kudelych, 10.12.2017 22:20
    -4
    Ну і що за демарш? Обідили?
    Ссылка
    bonv
    online
      bonv, 10.12.2017 22:21
    +7
    Зорі респект. Як і судді!
    Ссылка
    teyond
      teyond, 10.12.2017 22:22
    +9
    Красавчик не стал плакаться как некоторые.
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    heroyam
      heroyam, 10.12.2017 22:22
    -1
    по судьям суркиса работа
    Ссылка
    Patriot UA
    online
      Patriot UA, 10.12.2017 22:24
    +6
    УСЕ ВІРНО!
    Ссылка
    Jeck
      Jeck, 10.12.2017 22:28
    -1
    Так мало сказав і так багато помилок.
    Гол не можна забити.
    Гол - це забитий м'яч.
    Ссылка
    Ирина Стаценко
      Ирина Стаценко, 10.12.2017 22:31
    0
    судья отсудил все по делу.а игру проиграл Шахтер из-за самоуверенности и расхлябанности.винить некого. а Заря .даже имея на 2 игроков больше не знала что делать с мячом.мужики беспорно.но желательно быть еще и футболистами. в атаке мысли никакой
    Ссылка
    Srna_narkoman
      Srna_narkoman, 10.12.2017 22:34
    -2
    Зорро проиграл Заре
    Ссылка
    jwls
    online
      jwls, 10.12.2017 22:37
    +6
    bonv, 10.12.2017 22:21
    Зорі респект. Як і судді!
    А Заре за что? Что они с игры создали? 1 момент за весь матч
    Ссылка
    Андрей Ильяшенко
    Андрей Ильяшенко, 10.12.2017 22:38
    -1
    - Фонсека Его тренерский Штаб, Ракицкий Фред минимум 5ть матчей дисквалификации... или к черту это ФФУ
    Ссылка
    xilith
    online
      xilith, 10.12.2017 22:42
    0
    Лол, хоть не ноет как бульбаш киевский.
    Ссылка
    Dynamo_s_Dnepra
      Dynamo_s_Dnepra, 10.12.2017 22:51
    +4
    Будет прикол, если ффу замнет выбегание этого клоуна и других представителей шахтера на поле после конца матча
    Ссылка
    serg1553
    online
      serg1553, 10.12.2017 22:59
    0
    heroyam, 10.12.2017 22:22
    по судьям суркиса работа
    А может Ахметов не пропасти? Вот и обосрался твой шахтер
    Ссылка
    Денис Скачков
    online
      Денис Скачков, 10.12.2017 23:00
    +1
    jwls, 10.12.2017 22:37
    bonv, 10.12.2017 22:21
    Зорі респект. Як і судді!

    А Заре за что? Что они с игры создали? 1 момент за весь матч
    Посмотри внимательней статистику матча, 3-1 удары в створ не в пользу шахтера, ничего не создали, действительно
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 10.12.2017 23:07
    0
    Сколько дисквы он получит за толчки судьи?
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