Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню
19-й тур
Заря
2:1
Шахтер Д
10.12.2017, FT   ТВ-трансляция: 

Юрий ВЕРНИДУБ: «Все было по делу и вопросов быть не должно»

«Заря» – «Шахтер» – 2:1. Послематчевая пресс-конференция главного тренера луганчан

  • 10.12.2017 22:23
  • 2569 просмотров
  • 12 комментария
Метки
zarya-lugansk.com, Юрий Вернидуб
© zarya-lugansk.com, Юрий Вернидуб

Главный тренер «Зари» Юрий Вернидуб:

- Игра была равной. Моменты были и у «Шахтера», и у нас. Они забили, мы не опустили рук, сражались дальше, за что были вознаграждены и победили.
 
По удалениям… Есть у нас КДК, пусть они смотрят. Есть судья, он принимает решения. Я считаю, что все было по делу и вопросов быть не должно.
 
- Почему сегодня отсутствовал Иури?
- Был тяжелый сезон. Сказывается нагрузка. «Шахтер» - давний европейский боец. Они все на себе прочувствовали. Хочу, пользуясь случаем, искренне их поздравить с тем, что «Шахтер» вышел в плей-офф Лиги чемпионов и будет представлять нашу страну в 1/8 финала. Пусть проходят как можно дальше! Они выигрывали Кубок УЕФА. Пусть им улыбнется удача, и они выиграют Лигу чемпионов.
 
Что касается нас, то вы видели, что выпал Иури, Женя Опанасенко, Вася Прийма. Артем Сухоцкий играл на уколах. После первого тайма необходимо было менять Игоря Харатина. Он почувствовал дискомфорт в передней мышце бедра. Максим Лунев еще никогда не играл в таком режиме. Он мне сказал, что выдержит еще минут 15 в таком ритме, но решил его поменять. Нужно бережно относиться к этим футболистам. Это наши алмазы. Они еще без огранки, но надеюсь, что эту огранку ребята найдут, и будут показывать в следующем году футбол высокого уровня.
 
- Есть ли на примете центральные защитники, ведь нужно искать усиление?
- Будем тщательно работать на трансферном рынке. Есть проблемы. Переговорил с Артемом Сухоцким. Он не будет продлевать контракт. Видимо, есть хорошее предложение. Поблагодарил его за то, что он, как настоящий профессионал, довел дело до конца. Доиграл, как положено. Даже сегодня у него были проблемы с коленом, но Артем дотерпел. Уходит Алексей Шевченко. Есть вопрос по Жене Опанасенко, но мы с ним договорились о том, что до 20-го декабря он даст мне ответ, чтобы я окончательно знал.
 
Будем усиливаться. Нужны, как крайние защитники, так и центральные. Минимум один, а то и два. Нужен хороший опорный, потому что у Дмитрия Гречишкина закончилась аренда, и он возвращается в «Шахтер». Много есть вопросов. Будем работать. Как обычно, нас покидает большое количество игроков. Придется, можно сказать, заново создавать команду.

Источник — ФК Заря

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Av68
    online
      Av68, 10.12.2017 22:25
    +6
    Зоря молодці.!!!
    Ссылка
    jwls
    online
      jwls, 10.12.2017 22:29
    +2
    Av68, 10.12.2017 22:25
    Зоря молодці.!!!
    При всем уважении, их заслуга в этом минимальна
    Ссылка
    Srna
    online
      Srna, 10.12.2017 22:33
    -1
    Av68, 10.12.2017 22:25
    Зоря молодці.!!!
    С Атлетиком и эстерсундами чего же не получается быть молодцами?
    Ссылка
    Footballboy
      Footballboy, 10.12.2017 22:39
    +3
    Комментарий свернут. Показать
    Юра, ты лучший!
    Ссылка
    Андрей Ильяшенко
    online
    Андрей Ильяшенко, 10.12.2017 22:41
    +2
    - Заре необходимо подавать апелляцию в ФФУ на тренерский штаб Шахтера.. Минимум 5ть матчей, а помощнику Фонсеке 10 игр дисквалификации.
    Ссылка
    Patriot UA
    online
      Patriot UA, 10.12.2017 22:43
    +2
    УСЕ ВІРНО! МУЖИКИ!
    Ссылка
    odiniznashih
    online
      odiniznashih, 10.12.2017 22:46
    +2
    Srna, 10.12.2017 22:33
    Av68, 10.12.2017 22:25
    Зоря молодці.!!!

    С Атлетиком и эстерсундами чего же не получается быть молодцами?
    Назовите еще команду которую только к середине сентября смогли собрать из игроков. которые никому не пригодились и эта команда смогла неплохо засветиться в Европе.
    Постепенно и в ЧУ набирают обороты, уже отыграли разрыв в очках.
    Кстати последнее поражение в ЧУ было 3 месяца назад 9 сентября от Шахтера. Хотя много очков потеряли в матчах где на смогли взять три очка и сыграли на ничью.
    Ссылка
    Andryshk
    online
    Andryshk, 10.12.2017 22:50
    -4
    А в европе не получается так как судди не проплачены. Поэтому и развития футбола нету. Скорей бы уже Суркис бы здох.
    Ссылка
    serg1553
    online
      serg1553, 10.12.2017 22:53
    +1
    Andryshk, 10.12.2017 22:50
    А в европе не получается так как судди не проплачены. Поэтому и развития футбола нету. Скорей бы уже Суркис бы здох.
    А сегодня проплаченый был?
    Ссылка
    zzg77
    online
      zzg77, 10.12.2017 23:06
    0
    Если б так всегда Заря играла с Шахтером, то никогда не возникало вопросов!
    Ссылка
    zhyr
    online
      zhyr, 10.12.2017 23:07
    0
    jwls, 10.12.2017 22:29
    Av68, 10.12.2017 22:25
    Зоря молодці.!!!

    При всем уважении, их заслуга в этом минимальна
    при всій повазі, маючи такий склад, Шахтар має усі команди УПЛ (включно з Динамо) і у вісьмох обігрувати
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 10.12.2017 23:09
    0
    Andryshk, 10.12.2017 22:50
    А в европе не получается так как судди не проплачены. Поэтому и развития футбола нету. Скорей бы уже Суркис бы здох.

    Отвыкли когда вашу штольню справедливо судят
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.