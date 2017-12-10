Юрий ВЕРНИДУБ: «Все было по делу и вопросов быть не должно»

Главный тренер «Зари» Юрий Вернидуб:

- Игра была равной. Моменты были и у «Шахтера», и у нас. Они забили, мы не опустили рук, сражались дальше, за что были вознаграждены и победили.

По удалениям… Есть у нас КДК, пусть они смотрят. Есть судья, он принимает решения. Я считаю, что все было по делу и вопросов быть не должно.

- Почему сегодня отсутствовал Иури?

- Был тяжелый сезон. Сказывается нагрузка. «Шахтер» - давний европейский боец. Они все на себе прочувствовали. Хочу, пользуясь случаем, искренне их поздравить с тем, что «Шахтер» вышел в плей-офф Лиги чемпионов и будет представлять нашу страну в 1/8 финала. Пусть проходят как можно дальше! Они выигрывали Кубок УЕФА. Пусть им улыбнется удача, и они выиграют Лигу чемпионов.

Что касается нас, то вы видели, что выпал Иури, Женя Опанасенко, Вася Прийма. Артем Сухоцкий играл на уколах. После первого тайма необходимо было менять Игоря Харатина. Он почувствовал дискомфорт в передней мышце бедра. Максим Лунев еще никогда не играл в таком режиме. Он мне сказал, что выдержит еще минут 15 в таком ритме, но решил его поменять. Нужно бережно относиться к этим футболистам. Это наши алмазы. Они еще без огранки, но надеюсь, что эту огранку ребята найдут, и будут показывать в следующем году футбол высокого уровня.

- Есть ли на примете центральные защитники, ведь нужно искать усиление?

- Будем тщательно работать на трансферном рынке. Есть проблемы. Переговорил с Артемом Сухоцким. Он не будет продлевать контракт. Видимо, есть хорошее предложение. Поблагодарил его за то, что он, как настоящий профессионал, довел дело до конца. Доиграл, как положено. Даже сегодня у него были проблемы с коленом, но Артем дотерпел. Уходит Алексей Шевченко. Есть вопрос по Жене Опанасенко, но мы с ним договорились о том, что до 20-го декабря он даст мне ответ, чтобы я окончательно знал.

Будем усиливаться. Нужны, как крайние защитники, так и центральные. Минимум один, а то и два. Нужен хороший опорный, потому что у Дмитрия Гречишкина закончилась аренда, и он возвращается в «Шахтер». Много есть вопросов. Будем работать. Как обычно, нас покидает большое количество игроков. Придется, можно сказать, заново создавать команду.