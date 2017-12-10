Заря — Шахтер — 2:1. Видеообзор матча

Матч 19-го тура украинской Премьер-лиги между «Зарей» и донецким «Шахтером» завершился победой луганской команды:
Источник — ТСН
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Матч 19-го тура украинской Премьер-лиги между «Зарей» и донецким «Шахтером» завершился победой луганской команды:
Источник — ТСН
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Все действия арбитра по делу. Просто он не боялся наказывать.
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