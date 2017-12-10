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19-й тур
Заря
2:1
Шахтер Д
10.12.2017, FT   ТВ-трансляция: 

Заря — Шахтер — 2:1. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча 19-го тура украинской Премьер-лиги «Заря» — «Шахтер»

  • 10.12.2017 21:59
  • 3902 просмотров
  • 7 комментария
Метки
twitter.com/fcshakhtar. «Заря» — «Шахтер»
© twitter.com/fcshakhtar. «Заря» — «Шахтер»

Матч 19-го тура украинской Премьер-лиги между «Зарей» и донецким «Шахтером» завершился победой луганской команды:

Источник — ТСН

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Комментарии
    Nashwill
    online
      Nashwill, 10.12.2017 22:10
    +10
    є справедливість
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    александр ковтун
    online
      александр ковтун, 10.12.2017 22:19
    +2
    зорька молодцы!!! наказали допинговых наперсточников!)
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    Naum1221
    online
      Naum1221, 10.12.2017 22:21
    +2
    Хах... сасайте
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    ivan_sila
    online
      ivan_sila, 10.12.2017 22:26
    -2
    суддя вирішив підзаробити на тоталізаторі)
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    Заляпанный Джокер
    online
      Заляпанный Джокер, 10.12.2017 22:27
    +8
    Из-за чего сыр-бор???
    Все действия арбитра по делу. Просто он не боялся наказывать.
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    Юрий Тютюшев
    online
      Юрий Тютюшев, 10.12.2017 22:29
    +9
    Если в каждой игре судить так будут! а не только в игре С Шахтером то у нашего Чемпа есть будующее
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    dmytrosol
    online
      dmytrosol, 10.12.2017 22:50
    0
    ivan_sila, 10.12.2017 22:26
    суддя вирішив підзаробити на тоталізаторі)
    При чем здесь тотализатор??? (или это шутка была?). Решения арбитра в концовке все по делу. Без вариантов.
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