Атлетик в гостях у Леванте добыл победу

«Леванте» – «Атлетик» - 1:2
Голы: 0:1 – 5, пенальти Адурис, 1:1 – 73, автогол Лапорт, 1:2 – 79, автогол Постиго.
«Леванте» – Оласабаль, Постиго, Тоньо, Мур (Иви Лопес, 46), Родригес, Сиди Эль-Хасен (Боатенг, 37), Кампанья, Барди, Моралес, Джейсон, Унал.
«Атлетик» – Аррисабалага, Лапорт, Нуньес, Баленсиага, Де Маркос (Сабин Мерино, 89), Рауль Гарсия, Микель Весга, Сусаета (Саборит, 82), Микель Рико, Иньиго Лекуэ, Адурис (Иньяки Уильямс, 71).
Предупреждения: Тоньо (4), Рауль Гарсия (40), Микель Рико (69), Микель Весга (76), Родригес (79), Кампанья (79).
Источник — Sport.ua
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