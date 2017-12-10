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Атлетик в гостях у Леванте добыл победу

Команды за шесть минут обменялись автоголами

  • 10.12.2017 21:31
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«Леванте» – «Атлетик» - 1:2
Голы:  0:1 – 5, пенальти Адурис,  1:1 – 73, автогол Лапорт,  1:2 – 79, автогол Постиго.

«Леванте» – Оласабаль, Постиго, Тоньо, Мур (Иви Лопес, 46), Родригес, Сиди Эль-Хасен (Боатенг, 37), Кампанья, Барди, Моралес, Джейсон, Унал.
«Атлетик» – Аррисабалага, Лапорт, Нуньес, Баленсиага, Де Маркос (Сабин Мерино, 89), Рауль Гарсия, Микель Весга, Сусаета (Саборит, 82), Микель Рико, Иньиго Лекуэ, Адурис (Иньяки Уильямс, 71).

Предупреждения: Тоньо (4), Рауль Гарсия (40), Микель Рико (69), Микель Весга (76), Родригес (79), Кампанья (79).

Источник — Sport.ua

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