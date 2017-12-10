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Сассуоло дома обыграл Кротоне

«Кротоне» терпит очередное поражение

  • 10.12.2017 21:27
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«Сассуоло» – «Кротоне» - 2:1
Голы:  1:0 – 49 Гольданига,  2:0 – 61 Политано,  2:1 – 66, автогол Ачерби.

«Сассуоло» – Консильи, Гольданига, Пелузо, Лирола, Ачерби, Кассата (Данкан, 77), Миссироли, Берарди (Матри, 71), Маццителли, Политано (Каннаваро, 90), Фальчинелли.
«Кротоне» – Кордац, Чеккерини, Мартелла, Сампиризи, Айети, Мандрагора, Барберис (Крагль, 80), Стоян (Ромеро, 56), Роден (Тротта, 57), Тонев, Будимир.

Предупреждения: Берарди (36), Айети (50), Миссироли (72), Кассата (74), Ромеро (90).

Источник — Sport.ua

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