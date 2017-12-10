Сассуоло дома обыграл Кротоне

Лысый шарлатан - Гвардиола купил судью , чтобы отомстить Шахтеру за прерывание своей серии без по...

когда динамо доигрывает в меньшинстве спорт уа не пишет, когда кроты то надо вынести в заголовок ...

Все по грі. Зоря молодці, шахта наглюки. Суддя СУПЕР.

тронул судью - иди нах, шо не так? оно привыкло быковать, пусть выгребаетвопросы только по Фреду

Поштовх судді - це не червона?????????????????

Мало того, там еще должна была быть красная силасу за прямой удар ногой по Степаненко.