Аугсбург и Герта сыграли вничью

По делу или нет, но Шахтер много получает горчичников за разговоры, а потом вторая и получай уд...

каким образом отдать чемпионство или ты решил что шансов у дырявых уже нету

Лысый шарлатан - Гвардиола купил судью , чтобы отомстить Шахтеру за прерывание своей серии без по...

когда динамо доигрывает в меньшинстве спорт уа не пишет, когда кроты то надо вынести в заголовок ...

Все по грі. Зоря молодці, шахта наглюки. Суддя СУПЕР.

тронул судью - иди нах, шо не так? оно привыкло быковать, пусть выгребаетвопросы только по Фреду

Поштовх судді - це не червона?????????????????