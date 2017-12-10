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Аугсбург и Герта сыграли вничью

Команды обменялись по одному голу

  • 10.12.2017 21:21
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«Аугсбург» – «Герта» - 1:1
Голы:  1:0 – 74 Каюби,  1:1 – 90 Калу.

«Аугсбург» – Хитц, Гауэлеу, Макс, Фрамбергер, Хинтереггер, Гу Чжа Чхоль (Хедира, 80), Байер, Каюби, Хеллер (Шмид, 76), Грегорич, Финнбогасон (Кордова, 88).
«Герта» – Ярстейн, Миттельштедт (Калу, 79), Рекик, Лангкамп, Вайзер, Шелбред, Лекки (Эссвайн, 58), Платтенхардт, Штарк, Зельке, Ибишевич (Лазаро, 58).

Предупреждения: Лекки (32), Каюби (42), Макс (63), Рекик (87).

Источник — Sport.ua

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