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16-й тур
Ман Юнайтед
1:2
Ман Сити
10.12.2017, FT   ТВ-трансляция: 

Манчестер Юнайтед — Манчестер Сити — 1:2. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити»

  • 10.12.2017 21:15
  • 361 просмотров
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Метки
Getty Images. «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити»
© Getty Images. «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити»

В поединке Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити» победу одержали гости:

Источник — Футбол 1/Футбол 2

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