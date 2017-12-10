Манчестер Сити одержал победу в дерби против Манчестер Юнайтед

Бывают в футбольном сезоне такие моменты, когда то ли звезды сходятся, то ли реализуются тайные заговоры футбольных функционеров (ну, чем ли не подспорье для любителей различных «схем»?), и матчи, которые принято в спортивной общественности называть не иначе как «дерби», приходятся на один уикенд. В этом году, это событие выпало аккурат к приближающемуся Новому Году, а, значит, и к наступлению зимней паузы. После Италии, очередь провести свои поединки с громкой вывеской перешла на Британские острова, где за звание наиболее рейтингового боролись одновременно «мерсисайдское» и «манчестерское» противостояния.



По мнению большинства аналитиков, именно к матчу двух «Манчестеров» и должно быть приковано наибольшее внимание футбольной общественности. И, неспроста, ведь тут разворачиваются сразу несколько значительных подспорий для проведения очной дуэли. Нельзя не упомянуть о тренерском противостоянии Моуриньо и Гвардиолы, которое, похоже, имеет все шансы для того, чтобы в конечном итоге оказаться в хрестоматиях как наиболее «острое» в начале 21 века. Прибавим к этому индивидуальные противостояния между игроками: битва за звание лучшего бомбардира между Лукаку и Агуэро (который остался на «лавке» со старта) или, за звание лучшего «плеймейкера» чемпионата, между Де Брюйне и Матой (участие последнего в матче, к сожалению, оставалось под вопросом до начала игры). Добавим также извечное противостояние между фанатами. И подадим под «соусом» битвы двух лучших, на данный момент, команд в АПЛ. В итоге, получаем «блюдо», которое призвано не оставить даже самого изысканного футбольного гурмана без внимания.



И первый тайм стал лишь подтверждением вышесказанным словам — командам удалось продержать зрителей в напряжении все 45 минут. Более интересно и «живо» выглядели «горожане», во многом, в таком стечении обстоятельств можно обвинять тактику, избранную Моуриньо на матч, хотя, будем откровенны, мало кто ожидал иного подхода от Жозе. Инициатива полностью находилась в руках подопечных Гвардиолы, что как нельзя на руку любому коллективу, в котором присутствуют игроки уровня Сильвы и Де Брюйне. Вот и право на создание первого опасного момента в поединке осталось за гостевой командой. Удар Сане с острого угла отразил Де Хеа. Однако даже феноменальный голкипер «манкунианцев» был не у дел, когда, после рикошета от Лукаку, мяч оказался на ноге у Сильвы и испанец поразил ворота своего соотечественника с завидной легкостью.



Казалось, что до перерыва счет останется в пользу подопечных Гвардиолы, как вдруг, на ровном месте, катастрофическую ошибку допустил Делф, не сумев прервать передачу на Рэшфорда. В результате, молодой нападающий оказался один-на-один с вратарем и безукоризненно пробил в нижний угол, вернув тем самым чаши весов паритета в исходное положение.



Вторая половина, так же как и первая, ознаменовалась доминированием на поле гостевой команды. Избранная на матч, да и на сезон в целом, тактика «верховых мячей» от Моуриньо не принесла результата против четко построенной модели обороны соперника. Более того, факт создания моментов «Манчестер Юнайтед» можно напрямую относить к «заслугам» отдельных личностей в обороне «Сити». Особенно сильно на этом поприще старался проявить себя Делф, который снова, как и в ситуации с пропущенным мячом, не сумел остановить мяч. Повезло «горожанам», что Эдерсон справился с ударом от Рэшфорда. Но это все было, как говорится, потом. А, сначала, хозяева пропустили. Ромелу Лукаку явно будет не против выкинуть этот день из своей памяти — именно после неудачного выноса мяча бельгийцем из собственной штрафной после стандарта, Отаменди спокойно расстрелял ворота Де Хеа. Что сказать, попасть в голову своего партнера, да еще и в такой ответственный момент, это надо ухитриться!



Имел шанс форвард «МЮ» исправить впечатление от своей игры, да вот только единственный свой момент за игру ему было не суждено реализовать: на пути мяча стал Эдерсон, который горлом отразил мощнейший удар бельгийца.

В концовке поединка «Сити» удавались неплохие контратаки, однако, по какой-то причине, игрокам не хватало смелости довести дело до логического завершения. А может оно и к лучшему, ведь болельщики получили возможность наслаждаться эмоциями от матча вплоть до финального свистка арбитра, который зафиксировал победу подопечных Гвардиолы в очень важном, с точки зрения турнирного положения, матче.



После этого тура ситуация в таблице выглядит просто ужасающе: 16 сыгранных туров преподнесли футбольной общественности разрыв в немыслимых 11 одиннадцать очков между первыми двумя командами. Будем надеяться, что интрига еще живет, ведь впереди у команд очень плотный график — это же Англия, тут в футбол играют круглый год, а под Рождество так и вовсе, практически каждый день.





«Ман Юнайтед» - «Ман Сити» - 1:2

Маркус Рэшфорд, 47 - Давид Сильва, 43, Николас Отаменди, 54

«Ман Юнайтед»: Давид де Хеа, Маркос Рохо (Виктор Линделёф, 46), Крис Смоллинг, Антонио Валенсия, Джессе Лингард, Неманья Матич, Андер Эррера (Хуан Мата, 82), Эшли Янг, Антони Марсьяль, Маркус Рэшфорд, Ромелу Лукаку

«Ман Сити»: Эдерсон де Мораес, Кайл Уокер, Николас Отаменди, Габриэль Жезус (Элиаквим Мангаля, 57), Леруа Сане (Бернарду Силва, 88), Давид Сильва, Венсан Компани (Илкай Гюндоган, 46), Кевин де Брюйне, Рахим Стерлинг, Фабиан Делф, Фернандиньо

Маркос Рохо, 34. Маркус Рэшфорд, 63. Андер Эррера, 79. Эшли Янг, 90. - Кайл Уокер, 4. Давид Сильва, 73.