Николай МОРОЗЮК: «У нас впереди вторая часть сезона»

- За счет чего «Александрии» удалось достичь положительного для себя результата?

- Было много разных факторов. Было видно, что целью «Александрии» было отобрать у нас очки. Они играли так, чтобы мы не создавали проблем у их ворот, играли просто. Поле было тяжелым, еще и судейство во второй половине матча ...



- На мой взгляд, было два пенальти в ворота «Александрии»...

- Но судья считает иначе и удаляет нашего игрока. Считаю, что судейство было не очень грамотным.



- Есть команда, которую вы бы не хотели получить при жеребьевке 1/16 финала Лиги Европы?

- Кто нам попадется, с тем и будем играть. Это Лига Европы, слабых соперников там нет.



- Как вы считаете, трехочковое отставание от «Шахтера», если они проигрывают сегодня «Зари», или пятиочкове - это много?

- У нас впереди еще вторая половина сезона, будут и очные встречи с «Шахтером». Все в наших руках. Да, потеряли очки, но у нас был очень сложный график, и сегодня была отвратительная погода и ужасное поле. Все было на руку сопернику, чтобы достичь положительного для них результата.



- При такой ужасной погоде приходится играть уже не первый матч. Возможно, стоит изменить формат чемпионата?

- Думаю, что большинство футболистов согласятся. У нас нет условий, чтобы играть в такое время. Есть лишь несколько стадионов, на которых можно играть. Да, сегодня был дождь, но поле вообще не было готово к игре. Вот все, что повлияло сегодня на потерю очков для нас.



- Как вы можете охарактеризовать для себя первую часть сезона? Вы стали одним из лидеров команды, капитаном.

- Я не буду оценивать свою игру. Что-то удавалось, что-то - нет. Могу оценить игру команды в целом. Где могли и лучше, потеряли очки в пяти матчах чемпионата. Это тоже выбило нас из колеи, но мы вовремя собрались. Не могу сказать, что плохо выступили, но знаю, что можем и лучше. Видно, что команда растет и прогрессирует. Мы на правильном пути. Сейчас нужно хорошо отдохнуть, потому что за последнее время мы провели много матчей, накопилась большая усталость.