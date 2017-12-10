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Николай МОРОЗЮК: «У нас впереди вторая часть сезона»

Капитан «Динамо» прокомментировал матч против «Александрии»

  • 10.12.2017 19:38
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ФК Динамо Киев. Николай Морозюк
© ФК Динамо Киев. Николай Морозюк
Капитан киевского «Динамо» Николай Морозюк рассказал о матче с «Александрией».
 
- За счет чего «Александрии» удалось достичь положительного для себя результата?
- Было много разных факторов. Было видно, что целью «Александрии» было отобрать у нас очки. Они играли так, чтобы мы не создавали проблем у их ворот, играли просто. Поле было тяжелым, еще и судейство во второй половине матча ...

- На мой взгляд, было два пенальти в ворота «Александрии»...
- Но судья считает иначе и удаляет нашего игрока. Считаю, что судейство было не очень грамотным.

- Есть команда, которую вы бы не хотели получить при жеребьевке 1/16 финала Лиги Европы?
- Кто нам попадется, с тем и будем играть. Это Лига Европы, слабых соперников там нет.

- Как вы считаете, трехочковое отставание от «Шахтера», если они проигрывают сегодня «Зари», или пятиочкове - это много?
- У нас впереди еще вторая половина сезона, будут и очные встречи с «Шахтером». Все в наших руках. Да, потеряли очки, но у нас был очень сложный график, и сегодня была отвратительная погода и ужасное поле. Все было на руку сопернику, чтобы достичь положительного для них результата.

- При такой ужасной погоде приходится играть уже не первый матч. Возможно, стоит изменить формат чемпионата?
- Думаю, что большинство футболистов согласятся. У нас нет условий, чтобы играть в такое время. Есть лишь несколько стадионов, на которых можно играть. Да, сегодня был дождь, но поле вообще не было готово к игре. Вот все, что повлияло сегодня на потерю очков для нас.

- Как вы можете охарактеризовать для себя первую часть сезона? Вы стали одним из лидеров команды, капитаном.
- Я не буду оценивать свою игру. Что-то удавалось, что-то - нет. Могу оценить игру команды в целом. Где могли и лучше, потеряли очки в пяти матчах чемпионата. Это тоже выбило нас из колеи, но мы вовремя собрались. Не могу сказать, что плохо выступили, но знаю, что можем и лучше. Видно, что команда растет и прогрессирует. Мы на правильном пути. Сейчас нужно хорошо отдохнуть, потому что за последнее время мы провели много матчей, накопилась большая усталость.
 

Источник — 1927

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