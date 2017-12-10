ХУДЖАМОВ: «После матча в Киеве нужно было вернуть доверие болельщиков»

Капитан «Мариуполя» Рустам Худжамов рассказал о победе над «Сталью» (4:2) и о первой части сезона в целом.

- Честно говоря игра выдалась довольно таки странной. Не могу сказать что было отпускное настроение, но все же, что то было не так. В тоже время, мы реализовали свои моменты, забили 4 мяча, это не может не радовать. А вот, то как нас вскрывали в обороне, это конечно плохо.

- Следующий вопрос, будет как раз связан с обороной «Мариуполя». Вы как вратарь, что-то можете сказать о причинах, мягко говоря халатной игры команды в обороне, например при первом пропущенном мяче, может быть кто-то из игроков оборонительной линии отыграл особенно слабо?

- Нет, я не хочу никого выделять, это не красиво. Могу лишь сказать относительно пропущенного гола, игрок соперника попал в единственную открытую зону, получать «между» конечно очень неприятно, поэтому будет неправильно если я буду обвинять в пропущенном голе, кого-то другого.

- Настрой на сегодняшнего соперника, был как на команду аутсайдера чемпионата? И, действительно ли «Сталь» подтверждает это реноме?

- Извините, но я не имею права рассуждать о другой команде. Могу говоришь лишь за свою. После игры с киевским «Динамо», нам было все равно против кого мы будем играть,мы обязаны были извинится перед своими болельщиками на футбольном поле. Потому что, произошедшее в Киеве на прошлых выходных, это полная катастрофа. Повторюсь, из-за этого, нам нужно было вернуть доверие болельщиков.

- Успели ли уже поздравить Руслана Фомина, с сегодняшним дублем? Как считаете, Руслана можно называть лидером в команде?

- Конечно! Руслан, опытный, он поиграл не в одной команде, это уже зрелый футболист. Но, самое главное, это его старание. Руслан, может и не показывает супер результативности, надеюсь он на меня не обидеться (смеется). Но, именно за счет работы, самоотдачи, умелой игры против защиты любого соперника, он показывает пример, ровно как и Денис Кожанов. Да и вообще, ребята которые по старше, никогда не отлынивают от работы, только потому что они старше. То есть, отрабатывают парни, на отлично!

- Рустам, вы как игрок, как капитан команды, как можете охарактеризовать летне-осеннюю часть чемпионата для своей команды?

- Считаю, что недобрали мы своих очков. Если бы мы смогли взять свое, то сейчас были бы в турнирной таблице примерно рядом с полтавской «Ворсклой». С одной стороны, мы надеюсь закончим эту часть сезона в первой шестерке, также нельзя забывать о Кубке Украины, где мы тоже дошли до полуфинала, вроде как и неплохой результат. Но, с другой стороны есть чувство недосказанности, ведь с теми очками которые мы недобрали, мы могли бы чувствовать сейчас себя еще увереннее. К сожалению, история не терпит сослогательных наклонений «если бы», «да кабы». Будет стараться зимой дорабатывать. Потому что, в любом случае у каждого тренера свое видение футбола, и мы должны научится его понимать, так как и тренер нас. Некоторые должны понимать новые требования, возможно быстрее чем сейчас. Как бы там ни было, нужно выруливать из сложившейся ситуации, выходить и играть более солидно.