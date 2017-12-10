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Алексей АНТОНОВ: «Честно, я не понял судейства в этой игре»

Нападающий «Черноморца» прокомментировал матч против «Зирки»

  • 10.12.2017 19:17
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ФК Черноморец
© ФК Черноморец
Заключительный матч осенней части чемпионата против «Звезды» стал юбилейным для нападающего «Черноморца» Алексея Антонова. Любимец одесской публики в пятидесятый раз (если считать официальные соревнования) вышел за первый состав в «черно-синей» футболке. Напомним, что он дебютировал за «моряков» в Суперкубке Украины, сходу отметившись забитым мячом. Помимо этого провел 33 поединка в украинской Премьер-лиге (10 голов), 2 матча в Кубке Украины и 14 матчей в Лиге Европы УЕФА (4 гола).
 
— С юбилеем! 50 официальных игр за первый состав «Черноморца» в разных турнирах. Как говорится, желаем, как минимум, еще столько же. Из этих пятидесяти, какая встреча запомнилась больше всего? Когда ты забивал киевскому «Динамо» в Одессе или когда вы обыграли киевлян в гостях — 2:1, или все-таки еврокубки?
— По эмоциям больше всего запомнился матч, когда мы победили на выезде ПСВ — 1:0, выйдя из группы Лиги Европы в плей-офф. Пожалуй, это был самый значимый поединок. А еще, наверное, могу выделить встречи с «Лионом» в 1/16 финала.
 
— К матчу против «Звезды». Показалось, что в первые полчаса было слишком много сумбура, отсутствовала целостность в исполнении обоих коллективов.
— Скажу о нашей команде — на старте мы больше боролись сами с собой. Вроде отбирали, но тут же теряли, не удавалось подержать мяч. Взяли бы встречу под свой контроль, лучше сохраняли мяч в ряде ситуаций, играть стало бы легче. Не нужно было бы тратить столько сил, бегая в отборе.
 
— Хочется отметить комбинацию, которая привела к первому голу «Черноморца» перед самым перерывом. Твой скрытый пас, передача пяткой от Ковальца на Хобленко, его завершение от штанги. Это был просто высший класс.
— Да, спасибо. Комбинация, действительно, получилось качественной и эффектной.
 
— Если говорить о пропущенных голах. Конечно, отсутствие Жунича в центре защиты чувствовалось. Но тебе не показалось, что более существенной потерей оказалась нехватка в опорной зоне Алассана? Ведь именно потери и обрезки в центре приводили к опасным моментам у ворот Гутора и голам.
— Я бы не стал так выделять. Все ошибаются. В каких-то эпизодах неудачно сыграли в отборе, где-то ошибались позиционно по расположению, где-то мяч перелетал.
 
— «Черноморец» вел в счете — 1:0 и 2:1, но в последние десять минут пропустил дважды, упустив преимущество. В чем была причина? Усталость?
— Не скажу, что мы устали. Когда вели 2:1, почему-то отдали инициативу, перестали контролировать мяч. Не знаю, как получилось, что Прядун оказался один в центре штрафной, замкнув навес без сопротивления. Наверное, были уверены, что там вне игры. И тут же потеряли в центре поля, пропустив в ближний угол после контратаки.
 
— Кстати, еще при счете — 2:1 у тебя был отличный шанс забить третий и успокоить игру.
— Видел отрытый угол, вроде бил неплохо, но мяч прошел чуть мимо. Да у нас же еще были моменты — должны были доводить до победы.
 
— По ощущениям от всей игры, ничья — это два упущенных очка или одно набранное?
— Если говорить в общем, мне кажется, что мы упустили заслуженную победу. Но если рассматривать по тому, как складывалась игра, получается, что уступая — 2:3, сумели вырвать ничью.
 
— Комментируя эпизод со своим удалением, Алексей Хобленко сказал, что судья, показав ему вторую желтую, даже не стал общаться.
— Скажу честно, я не понял судейства в этой игре. Арбитр практически не замечал фолы, совершаемые на наших футболистах. Я спросил его: «Почему ты трактуешь похожие эпизоды по-разному? Часто не фиксируешь фолы, которые совершают на мне и игроках „Черноморца“, а наши контакты с игроками „Звезды“ свистишь». Он ответил, что дает бороться. Ну, так если ты даешь бороться, давай уже всем бороться до конца.
 
— Если не секрет, где планируешь провести отпуск?
— Пока еще не решил. Может получиться поехать отдохнуть куда-то заграницу.

Источник — ФК Черноморец

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