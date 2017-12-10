Атлетико минимально переиграл Бетис

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Александр ХАЦКЕВИЧ: «Возможно, арбитр еще не снял корону» 20:07 — s.vodyanitskiy Пусть вот это посмотрит:https://www.youtube.com/watch?v=hFi6eu7JaXM.Матч за два дня до 1/8 Кубка ... 19:59 — grifon ти подивись уважніше, у Динамо ствір 6, Олександрія 2. То може тобі час копірайтера змінити? 19:55 — Andrej Kyrychenko Еще один "любитель" судей....У Луческу, то мяч квадратный, то судья элтон джон... 19:52 — epikaey -Сегодня на поле я видел, как одна команда хотела победить, а другая вышла отбиваться. Вот он не...