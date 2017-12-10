Атлетико минимально переиграл Бетис

«Бетис» – «Атлетико» - 0:1
Гол: 0:1 – 29 Сауль.
«Бетис» – Адан, Манди, Дурмиси, Барраган (Грасия, 75), Феддаль, Фабиан Руис (Руибаль, 88), Гуардадо (Камараса, 66), Будебуз, Санчес, Тельо, Леон.
«Атлетико» – Облак, Савич, Филипе Луис, Врсалько, Годин, Сауль, Габи, Коке, Парти (Люка Эрнандес, 90), Корреа (Хименес, 61), Гамейро (Торрес, 76).
Предупреждения: Будебуз (1), Корреа (14), Гуардадо (43), Годин (51), Филипе Луис (59), Манди (79), Леон (90).
Источник — Sport.ua
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