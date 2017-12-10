Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Атлетико минимально переиграл Бетис

«Атлетико» на выезде одержал победу

  • 10.12.2017 19:15
  • 64 просмотров
  • 0 комментария
Метки
Getty Images
© Getty Images

«Бетис» – «Атлетико» - 0:1
Гол:  0:1 – 29 Сауль.

«Бетис» – Адан, Манди, Дурмиси, Барраган (Грасия, 75), Феддаль, Фабиан Руис (Руибаль, 88), Гуардадо (Камараса, 66), Будебуз, Санчес, Тельо, Леон.
«Атлетико» – Облак, Савич, Филипе Луис, Врсалько, Годин, Сауль, Габи, Коке, Парти (Люка Эрнандес, 90), Корреа (Хименес, 61), Гамейро (Торрес, 76).

Предупреждения: Будебуз (1), Корреа (14), Гуардадо (43), Годин (51), Филипе Луис (59), Манди (79), Леон (90).

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.