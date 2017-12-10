Ганновер обыграл Хоффенхайм

Значит, нужно купить ещё 15-20 бразильцев и Барселоне и ПСЖ -- хана.

-Сегодня на поле я видел, как одна команда хотела победить, а другая вышла отбиваться. Вот он не...

Еще один "любитель" судей....У Луческу, то мяч квадратный, то судья элтон джон...

ти подивись уважніше, у Динамо ствір 6, Олександрія 2. То може тобі час копірайтера змінити?

То ты так смотрел. Смотри Бундеслигу. Работает великолепно. Быстро и чётко.

В чемпионате Германии, например, видеоповтор - обычное дело. Судья подходит к бровке и смотрит на...

Почему не выпустить Русына вместо Беседина, если тот уже имеет желтую карточку??? Почему не сыгра...

смотрел, с конечном итоге все решает судья, в том числе смотреть ли видеоповтор