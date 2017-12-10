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Ганновер обыграл Хоффенхайм

«Ганновер» добыл уверенную победу

  • 10.12.2017 18:32
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Getty Images
© Getty Images

«Ганновер» – «Хоффенхайм» - 2:0
Голы:  1:0 – 59 Фюллькруг,  2:0 – 85 Харник.

«Ганновер» – Чаунер, Антон, Остжолек, Корб, Сане, Клаус, Швеглер, Бакалож, Бебу (Зорг, 65), Бенсхоп (Караман, 83), Фюллькруг (Харник, 77).
«Хоффенхайм» – Бауманн, Фогт, Хюбнер, Кадержабек, Рупп (Салаи, 65), Цубер (Шульц, 73), Амири, Гайгер (Акпогума, 46), Гнабри, Ут, Крамарич.

Предупреждения: Гайгер (22), Бебу (53), Крамарич (54), Кадержабек (67), Швеглер (69), Фогт (72), Амири (85).

Источник — Sport.ua

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