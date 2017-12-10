Ливерпуль и Эвертон сыграли вничью

«Ливерпуль» – «Эвертон» - 1:1
Голы: 1:0 – 42 Салах, 1:1 – 77, пенальти Руни.
«Ливерпуль» – Миньоле, Ловрен, Робертсон, Гомес, Клаван, Окслейд-Чемберлен (Коутиньо, 78), Милнер, Мане, Хендерсон, Салах (Фирмино, 67), Соланке (Ингз, 82).
«Эвертон» – Пикфорд, Холгейт, Мартина, Кенни, Уильямс, Дэвис (Леннон, 46), Гуйе, Сигурдссон, Кэлверт-Льюин, Ньяссе (Шнайдерлин, 46), Руни (Джагелка, 83).
Предупреждения: Сигурдссон (36), Гуйе (42), Ловрен (76), Шнайдерлин (85).
Источник — Sport.ua
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