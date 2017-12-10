Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Алексей ХОБЛЕНКО: «В шуме от петард не услышал свистка арбитра»

Игрок «Черноморца» прокомментировал матч против «Звезды»

  • 10.12.2017 18:00
  • 340 просмотров
  • 0 комментария
Метки
ФК Черноморец
© ФК Черноморец
Вашему вниманию комментарий Алексея Хобленко после матча «Черноморец» — «Звезда» (3:3).
 
— От игры осталось двоякое впечатление. Она была похожа на эмоциональные горки. Мы дважды вели в счете, казалось, победа будет за нами. Потом на ровном месте пропустили два мяча, и вперед вышел уже соперник. Сумели сравнять. Разумеется, до последней секунды стремились к тому, чтобы победить, но это футбол, все бывает. В целом, мне кажется, игра получилась зрелищной, с большим количеством голов и моментов. Что касается моей второй желтой карточки и удаления — я сказал судье, что не слышал свистка. В таком шуме от петард, взрываемых фанатами, это неудивительно.
 
— По-моему, вполне логичный довод с твоей стороны. А что в ответ на это сказал Игорь Пасхал?
— Ничего не сказал. Даже не захотел со мной разговаривать…
 
— На данный момент, это лучший сезон в твоей карьере — восемь голов в девятнадцати поединках. Из них четыре в трех последних турах. Даже где-то жаль, что наступает пауза. Какие у тебя остались впечатления от всей осенней части чемпионата?
— Это был интересный этап. У нас случались и победы, и поражения, и ничьи. Пока неизвестно — кто покинет команду, кто останется, кто из новичков присоединится к «Черноморцу» этой зимой. Главное, чтобы весной наша команда выходила на поле, стараясь показать свой лучший футбол для одесских болельщиков.

Источник — ФК Черноморец

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.