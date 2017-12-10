Алексей ХОБЛЕНКО: «В шуме от петард не услышал свистка арбитра»

— От игры осталось двоякое впечатление. Она была похожа на эмоциональные горки. Мы дважды вели в счете, казалось, победа будет за нами. Потом на ровном месте пропустили два мяча, и вперед вышел уже соперник. Сумели сравнять. Разумеется, до последней секунды стремились к тому, чтобы победить, но это футбол, все бывает. В целом, мне кажется, игра получилась зрелищной, с большим количеством голов и моментов. Что касается моей второй желтой карточки и удаления — я сказал судье, что не слышал свистка. В таком шуме от петард, взрываемых фанатами, это неудивительно.

— По-моему, вполне логичный довод с твоей стороны. А что в ответ на это сказал Игорь Пасхал?

— Ничего не сказал. Даже не захотел со мной разговаривать…

— На данный момент, это лучший сезон в твоей карьере — восемь голов в девятнадцати поединках. Из них четыре в трех последних турах. Даже где-то жаль, что наступает пауза. Какие у тебя остались впечатления от всей осенней части чемпионата?

— Это был интересный этап. У нас случались и победы, и поражения, и ничьи. Пока неизвестно — кто покинет команду, кто останется, кто из новичков присоединится к «Черноморцу» этой зимой. Главное, чтобы весной наша команда выходила на поле, стараясь показать свой лучший футбол для одесских болельщиков.