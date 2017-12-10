Удинезе победил Беневенто, СПАЛ и Верона сыграли вничью

«Удинезе» – «Беневенто» - 2:0
Голы: 1:0 – 5 Барак, 2:0 – 41 Лазанья.
«Удинезе» – Биссарри, Ларангейра, Нюйтинк, Аднан, Ларсен, Янкто (Ингельссон, 82), Барак, Фофана (Балич, 55), Видмер, Лазанья, Лопес (де Пауль, 64).
«Беневенто» – Бриньоли, Гимсити, Антей (Чичиретти, 74), Летициа, Коста, Чибса (Гьямфи, 71), Дель Пинто, Мемушай, Д'Алессандро, Париджини (Арментерос, 55), Пушкаш.
Предупреждения: Коста (48), Янкто (67), Гьямфи (82).
СПАЛ – «Верона» - 2:2
Голы: 0:1 – 55, пенальти Черчи, 0:2 – 69 Касерес, 1:2 – 86 Палоски, 2:2 – 88, пенальти Антенуччи.
СПАЛ – Гомис, Викари, Кремонези (Антенуччи, 80), Маттьелло, Саламон, Риццо (Скьяттарелла, 65), Ладзари, Грасси, Вивиани, Палоски, Боррьелло (Флоккари, 66).
«Верона» – Николас, Феррари, Караччоло, Касерес, Бесса, Бюхель, Фарес, Ромуло, Верде (Кальвано, 80), Черчи (Паццини, 73), Кин (Валоти, 64).
Предупреждения: Вивиани (13), Бюхель (22), Боррьелло (53), Саламон (82), Касерес (90).
«Наполи» – «Фиорентина» - 0:0
«Наполи» – Рейна, Альбиоль, Мариу Руй, Хюсай, Кулибали, Гамшик, Жоржиньо (Диавара, 82), Зелиньски (Уна, 74), Аллан (Рог, 76), Кальехон, Мертенс.
«Фиорентина» – Спортьелло, Пеццелья, Бираги, Лорини (Бруну Гашпар, 79), Астори, Верету, Бадель, Бенасси, Кьеза (Жил Диаш, 73), Терео (Санчес, 67), Симеоне.
Предупреждения: Бадель (36), Верету (51), Диавара (86), Бруну Гашпар (88), Кальехон (90), Рог (90).
Источник — Sport.ua
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