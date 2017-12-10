Реал огласил заявку на клубный чемпионат мира

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан огласил заявку команды на клубный чемпионат мира.
вратари - Навас, Касилья, Моа;
защитники - Карвахаль, Вальехо, Рамос, Варан, Начо, Марселу, Тео Эрнандес, Хакими;
полузащитники - Кроос, Модрич, Каземиру, Льоренте, Асенсио, Иско, Ковачич, Себальос;
нападющие - Роналду, Бензема, Бэйл, Лукас Васкес, Майораль.
Свой первый матч на турнире «Реал» проведет 13 декабря против «Аль-Джазиры».
Источник — Sport.ua
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