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Реал огласил заявку на клубный чемпионат мира

Свой первый матч «сливочные» проведут 13 декабря

  • 10.12.2017 17:54
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Reuters
© Reuters

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан огласил заявку команды на клубный чемпионат мира.

вратари - Навас, Касилья, Моа; 

защитники - Карвахаль, Вальехо, Рамос, Варан, Начо, Марселу, Тео Эрнандес, Хакими; 

полузащитники - Кроос, Модрич, Каземиру, Льоренте, Асенсио, Иско, Ковачич, Себальос; 

нападющие - Роналду, Бензема, Бэйл, Лукас Васкес, Майораль.

Свой первый матч на турнире «Реал» проведет 13 декабря против «Аль-Джазиры». 

Источник — Sport.ua

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