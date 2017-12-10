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Олимпик ушел в отпуск

Дончане вернутся к работе в начале января

  • 10.12.2017 17:36
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ФК Олимпик
© ФК Олимпик
Домашний матч против «Ворсклы» в 19-м туре украинской Премьер-лиги стал заключительным для «Олимпика» в уходящем 2017 году. Донецкая команда с 10 декабря ушла в отпуск, футболисты провели тяжелый год, и теперь будут перезаряжать батарейки и набираться сил.
 
Год действительно выдался для «олимпийцев» насыщенным, событийным и интересным. Команда Романа Санжара провела 36 официальных матчей в трех турнирах, впервые в своей истории пробилась в еврокубки, а в текущем сезоне борется за бронзовые медали. В 36-ти поединках (держим в уме «снежный матч» во Львове с «Карпатами», который так и не был доигран) дончане добыли девять побед, 15 раз сыграли вничью и 12 дуэлей проиграли. За год «Олимпик» забил 31 гол, а пропустил 45 мячей. Наибольшее количество матчей в 2017 году провел капитан дончан Заури Махарадзе – 32 поединка. Чаще других поражали ворота соперников Моха и Станислав Беленький – по 5 мячей.
 
В отпуске «Олимпик» пробудет до начала января, дончане приступят к работе после новогодних праздников. Более подробно о зимней подготовке команды мы сообщим позже.

Источник — ФК Олимпик

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