Виктор ЛЕОНЕНКО: «Деньги портят большинство, 90% людей»

Экс-игрок «Динамо» и эксперт программы «Великий футбол», Виктор Леоненко рассказал ведущей программы «Моя гра» Алле Бублий, что портит современных футболистов и как люди реагируют на его критику.
После критики в свой адрес вам звонили футболисты?
Ребята как раз-таки должны звонить. Мне не звонят. Но сегодня динамовские ребята, к примеру, должны звонить Бессонову, Трошкину. Но зачем? «Я ж богатый, я все умею и все знаю».
То есть, деньги испортили футболистов?
Конечно. Деньги и мозги. Деньги портят большинство, 90 процентов людей.
Не согласна.
Ты не знаешь, что большие деньги и власть портят людей?
Тогда большие деньги испортили и Вас? Вы получали 5000 долларов в «Динамо», больше всех.
Я, видимо, попал в другие 10 процентов. Меня не испортило ничего. Таких много людей, они нормальные. Но не могу конкретно сказать.
Источник — ТК Футбол
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То ли дело водка с пивом, тока улучшают.
---------------------------------------То ли дело водка с пивом, тока улучшаю. ВОДКА СБЛИЖАЕТЬ
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