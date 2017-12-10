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Виктор ЛЕОНЕНКО: «Деньги портят большинство, 90% людей»

Экс-футболист – о критике игроков и деньгах

  • 10.12.2017 17:21
  • 1373 просмотров
  • 5 комментария
Метки
Экс-игрок «Динамо» и эксперт программы «Великий футбол», Виктор Леоненко рассказал ведущей программы «Моя гра» Алле Бублий, что портит современных футболистов и как люди реагируют на его критику.
 
После критики в свой адрес вам звонили футболисты?
Ребята как раз-таки должны звонить. Мне не звонят. Но сегодня динамовские ребята, к примеру, должны звонить Бессонову, Трошкину. Но зачем? «Я ж богатый, я все умею и все знаю».
 
То есть, деньги испортили футболистов?
Конечно.  Деньги и мозги. Деньги портят большинство, 90 процентов людей.
 
Не согласна.
Ты не знаешь, что большие деньги и власть портят людей?
 
Тогда большие деньги испортили и Вас? Вы получали 5000 долларов в «Динамо», больше всех.
Я, видимо, попал в другие 10 процентов. Меня не испортило ничего. Таких много людей, они нормальные. Но не могу конкретно сказать.

Источник — ТК Футбол

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Комментарии
    Footballboy
    online
      Footballboy, 10.12.2017 17:34
    +1
    Деньги и мозги. Деньги портят большинство, 90 процентов людей.
    ---------------------------------------

    То ли дело водка с пивом, тока улучшают.
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    VAD
    online
    VAD, 10.12.2017 17:53
    +1
    сам то ходячий пример
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    makovskiy1987
      makovskiy1987, 10.12.2017 17:53
    0
    [quote Footballboy, 10.12.2017 17:34]Деньги и мозги. Деньги портят большинство, 90 процентов людей.
    ---------------------------------------То ли дело водка с пивом, тока улучшаю. ВОДКА СБЛИЖАЕТЬ
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    kevin2
    online
      kevin2, 10.12.2017 18:11
    +2
    Ох и речь у "эксперта". Даже предложения из трех слов так трудно даются
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    zalik67
    online
    zalik67, 10.12.2017 18:33
    0
    Деньги испортили мозги Леоненка
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