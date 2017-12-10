Олимпик покинули Михалев и Лухтанов

По окончанию осенней части сезона в футбольном клубе «Олимпик» произошли кадровые изменения. Команду покинули защитник Вячеслав Лухтанов и нападающий Илья Михалёв. Оба футболиста расторгли соглашения по обоюдному согласию сторон.
Состав «Олимпика» Михалёв и Лухтанов пополнили прошлым летом, но в итоге так и не смогли выиграть конкуренцию за место в основном составе. На счету Вячеслава пять матчей в Премьер-лиге и еще один в Кубке Украины в составе донецкого клуба. Илья провел в футболке «Олимпика» шесть игр в УПЛ, один матч в Кубке и дважды сыграл в матчах Лиги Европы. Голов не забивали.
Источник — ФК Олимпик
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.