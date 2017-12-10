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Олимпик покинули Михалев и Лухтанов

Игроки не сумели стать членами основного состава

  • 10.12.2017 17:09
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По окончанию осенней части сезона в футбольном клубе «Олимпик» произошли кадровые изменения. Команду покинули защитник Вячеслав Лухтанов и нападающий Илья Михалёв. Оба футболиста расторгли соглашения по обоюдному согласию сторон.
 
Состав «Олимпика» Михалёв и Лухтанов пополнили прошлым летом, но в итоге так и не смогли выиграть конкуренцию за место в основном составе. На счету Вячеслава пять матчей в Премьер-лиге и еще один в Кубке Украины в составе донецкого клуба. Илья провел в футболке «Олимпика» шесть игр в УПЛ, один матч в Кубке и дважды сыграл в матчах Лиги Европы. Голов не забивали.

Источник — ФК Олимпик

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