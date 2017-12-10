ГОЛОВКО: «Александрия заслужила ничью, но пенальти можно было ставить»

Экс-защитник «Динамо» Александр Головко в эфире канала «Футбол 1» прокомментировал ничью в матче «Александрия» – «Динамо».
- Не сработали замены Хацкевича по той игре, как она складывалась. Второй ключевой момент - тяжелые погодные условия. «Александрия» почти ничего не дала сделать «Динамо» и заслуженно вырвала ничью. Во втором тайме сказалось психологическое давление на александрийцев, которые понимали, что могут забрать очки у лидера и сели глубоко в оборону. Падение Мораеса? Его держали за футболку. Фол на Кадаре тоже был. По совокупности можно было ставить пенальти в ворота «Александрии». Говорите, таких моментов на протяжении всего матча много? Именно таких - очень мало.
Источник — Динамомания
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