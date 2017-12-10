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Фрайбург добыл волевую победу в матче с Кельном

«Кельн» дома не сумел удержать преимущество в три мяча

  • 10.12.2017 17:03
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«Кельн» – «Фрайбург» - 3:4
Голы:  1:0 – 8 Клюнтер,  2:0 – 16, пенальти Гирасси,  3:0 – 29, автогол Станко,  3:1 – 39 Петерсен,  3:2 – 65 Хаберер,  3:3 – 90, пенальти Петерсен,  3:4 – 90, пенальти Петерсен.

«Кельн» – Хорн, Хайнц, Соренсен, Хорн, Клюнтер (Клеменс, 80), Озджан, Рауш (Риса, 72), Йойич (Биссек, 70), Леманн, Ольковски, Гирасси.
«Фрайбург» – Шволов, Линхарт (Станко, 17), Гюнтер, Штенцель, Кох, Хефлер, Шустер (Кляйндинст, 18), Раве, Хаберер, Террацино (Кат, 63), Петерсен.

Предупреждения: Клюнтер (20), Озджан (25), Хаберер (52), Хефлер (84), Кляйндинст (90), Гирасси (90).

Источник — Sport.ua

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