Фрайбург добыл волевую победу в матче с Кельном

«Кельн» – «Фрайбург» - 3:4
Голы: 1:0 – 8 Клюнтер, 2:0 – 16, пенальти Гирасси, 3:0 – 29, автогол Станко, 3:1 – 39 Петерсен, 3:2 – 65 Хаберер, 3:3 – 90, пенальти Петерсен, 3:4 – 90, пенальти Петерсен.
«Кельн» – Хорн, Хайнц, Соренсен, Хорн, Клюнтер (Клеменс, 80), Озджан, Рауш (Риса, 72), Йойич (Биссек, 70), Леманн, Ольковски, Гирасси.
«Фрайбург» – Шволов, Линхарт (Станко, 17), Гюнтер, Штенцель, Кох, Хефлер, Шустер (Кляйндинст, 18), Раве, Хаберер, Террацино (Кат, 63), Петерсен.
Предупреждения: Клюнтер (20), Озджан (25), Хаберер (52), Хефлер (84), Кляйндинст (90), Гирасси (90).
Источник — Sport.ua
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