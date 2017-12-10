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19-й тур
Александрия
0:0
Динамо Киев
10.12.2017, FT   ТВ-трансляция: 

Александрия — Динамо Киев — 0:0. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча 19-го тура украинской Премьер-лиги «Александрия» — «Динамо Киев»

  • 10.12.2017 17:05
  • 1355 просмотров
  • 3 комментария
Метки
ФК Динамо Киев. «Александрия» - «Динамо Киев»
© ФК Динамо Киев. «Александрия» - «Динамо Киев»

Матч 19-го тура украинской Премьер-лиги между «Александрией» и киевским «Динамо» завершился безголевой ничьей:

Источник — Футбол 1/Футбол 2

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Комментарии
    cucumber
    online
      cucumber, 10.12.2017 17:43
    -1
    Не понимаю почему тренер Динамо стонет? У них за целый матч один момент с неназначеным пенальти , и все.. они должны быть рады что очко увезли. Александрия поинтереснее смотрелась
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    Mykhailo Stepanov
    online
      Mykhailo Stepanov, 10.12.2017 17:55
    +2
    cucumber, 10.12.2017 17:43
    Не понимаю почему тренер Динамо стонет? У них за целый матч один момент с неназначеным пенальти , и все.. они должны быть рады что очко увезли. Александрия поинтереснее смотрелась
    не суди по матчу по обзору крото-канала
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    Yury Tkachuk
      Yury Tkachuk, 10.12.2017 18:09
    +1
    Это что за обзор???? Лучшие моменты Александрии??? Шахтаканал не может быть обьективным??7
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