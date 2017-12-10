Александрия — Динамо Киев — 0:0. Видеообзор матча

Матч 19-го тура украинской Премьер-лиги между «Александрией» и киевским «Динамо» завершился безголевой ничьей:
Источник — Футбол 1/Футбол 2
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Матч 19-го тура украинской Премьер-лиги между «Александрией» и киевским «Динамо» завершился безголевой ничьей:
Источник — Футбол 1/Футбол 2
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
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