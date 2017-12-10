Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Владимир ШАРАН: «Шансы у нас есть, будем бороться до конца»

«Александрия» – «Динамо» – 0:0. Послематчевая пресс-конференция главного тренера «Александрии»

  • 10.12.2017 17:19
  • 493 просмотров
  • 1 комментария
Метки
fco.com.ua
© fco.com.ua

Главный тренер «Александрии» Владимир Шаран:

- Откровенно говоря, мы довольны, что на мажорной ноте удалось завершить этот футбольный год. Да, мы не одержали победу, но и ничейный результат с таким соперником можно считать положительным итогом. Тем не менее, полностью довольными первой частью сезона мы не можем, так как планировали находиться в первой шестерке, но этому помешало много как объективных, так и субъективных причин. В первую очередь, не удалось реализовать тот потенциал команды, который у нас есть. В то же время, я все равно считаю этот год удачным для нашей команды, ведь мы снова вышли в еврокубки, одержали историческую победу над «Астрой», а вот после игры с БАТЭ осадок остался, поскольку должны были проходить эту команду. Чемпионат, конечно, хотелось завершить с лучшими показателями и в хорошем настроении идти в отпуск, но все равно шансы у нас есть, будем бороться до конца.
 
- Ваш коллега Александр Хацкевич сетовал на плохое состояние газона...
- Состояние газона одинаковое для всех. Поверьте, нам так же трудно играть на нем. Тем более, только что в Полтаве играли на аналогичном поле... Еще перед стартом этого сезона было решено, что летом следующего года, когда будет перерыв в чемпионате, будет заменено поле на нашем стадионе. Надеемся, что в следующем году оно будет совсем другого качества.

Источник — ФК Динамо Киев

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    VAD
    online
    VAD, 10.12.2017 17:26
    -1
    не постеснялся )) молодцы, очко взяли, денег заработали, то шо 12 против 10 то такое, забудется, но только оно все вернется, когда премия потратится, шоу судьи забудется, не распускай сополи потом
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.