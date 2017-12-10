Владимир ШАРАН: «Шансы у нас есть, будем бороться до конца»

Главный тренер «Александрии» Владимир Шаран:

- Откровенно говоря, мы довольны, что на мажорной ноте удалось завершить этот футбольный год. Да, мы не одержали победу, но и ничейный результат с таким соперником можно считать положительным итогом. Тем не менее, полностью довольными первой частью сезона мы не можем, так как планировали находиться в первой шестерке, но этому помешало много как объективных, так и субъективных причин. В первую очередь, не удалось реализовать тот потенциал команды, который у нас есть. В то же время, я все равно считаю этот год удачным для нашей команды, ведь мы снова вышли в еврокубки, одержали историческую победу над «Астрой», а вот после игры с БАТЭ осадок остался, поскольку должны были проходить эту команду. Чемпионат, конечно, хотелось завершить с лучшими показателями и в хорошем настроении идти в отпуск, но все равно шансы у нас есть, будем бороться до конца.

- Ваш коллега Александр Хацкевич сетовал на плохое состояние газона...

- Состояние газона одинаковое для всех. Поверьте, нам так же трудно играть на нем. Тем более, только что в Полтаве играли на аналогичном поле... Еще перед стартом этого сезона было решено, что летом следующего года, когда будет перерыв в чемпионате, будет заменено поле на нашем стадионе. Надеемся, что в следующем году оно будет совсем другого качества.