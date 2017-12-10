Александр ХАЦКЕВИЧ: «Возможно, арбитр еще не снял корону»

Главный тренер «Динамо» Александр Хацкевич:

— Сегодня на поле я видел, как одна команда хотела победить, а другая вышла отбиваться. Никаких претензий к своим ребятам нет. Да, мы не реализовали те моменты, которые у нас были, но этого уже не изменить.

В то же время хочется акцентировать внимание на двух моментах. Во-первых, пусть те люди, которые составляют календарь, выйдут на такое поле и посмотрят, как на нем можно играть в футбол. Отбиваться и разрушать — проблем нет, а вот создавать трудно. Мы создавали, бежали в атаку, имели шансы…

Во-вторых, хочется сказать о судействе. Возможно, арбитр еще не снял корону после того, как его признали лучшим арбитром Украины. Пусть он посмотрит те моменты, которые были в сегодняшней игре, а также пусть посмотрят их те, кто отвечает за судейство. Если это лучший арбитр страны, тогда я не знаю, в каком направлении мы движемся. Поэтому наши арбитры не судят в Европе, не участвуют в международных турнирах, таких, как чемпионаты Европы или мира.

А ребят могу только поблагодарить за сегодняшний матч. Играть через два дня на третий на таком поле… Тем более, что они именно играли в футбол — не били просто мяч вперед, а комбинировали, искали шанс. Но результат мы уже не изменим. Поэтому ребятам спасибо, а всем остальным желаю хорошо подумать, как составлять календарь и судить.