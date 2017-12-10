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19-й тур
Александрия
0:0
Динамо Киев
10.12.2017, FT   ТВ-трансляция: 

Александр ХАЦКЕВИЧ: «Возможно, арбитр еще не снял корону»

«Александрия» – «Динамо» – 0:0. Послематчевая пресс-конференция главного тренера киевлян

  • 10.12.2017 17:25
  • 3543 просмотров
  • 26 комментария
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Александр ХАЦКЕВИЧ: «Возможно, арбитр еще не снял корону»

Главный тренер «Динамо» Александр Хацкевич:

— Сегодня на поле я видел, как одна команда хотела победить, а другая вышла отбиваться. Никаких претензий к своим ребятам нет. Да, мы не реализовали те моменты, которые у нас были, но этого уже не изменить.
 
В то же время хочется акцентировать внимание на двух моментах. Во-первых, пусть те люди, которые составляют календарь, выйдут на такое поле и посмотрят, как на нем можно играть в футбол. Отбиваться и разрушать — проблем нет, а вот создавать трудно. Мы создавали, бежали в атаку, имели шансы…
 
Во-вторых, хочется сказать о судействе. Возможно, арбитр еще не снял корону после того, как его признали лучшим арбитром Украины. Пусть он посмотрит те моменты, которые были в сегодняшней игре, а также пусть посмотрят их те, кто отвечает за судейство. Если это лучший арбитр страны, тогда я не знаю, в каком направлении мы движемся. Поэтому наши арбитры не судят в Европе, не участвуют в международных турнирах, таких, как чемпионаты Европы или мира.
 
А ребят могу только поблагодарить за сегодняшний матч. Играть через два дня на третий на таком поле… Тем более, что они именно играли в футбол — не били просто мяч вперед, а комбинировали, искали шанс. Но результат мы уже не изменим. Поэтому ребятам спасибо, а всем остальным желаю хорошо подумать, как составлять календарь и судить.

Источник — ФК Динамо Киев

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Комментарии
    kevin2
    online
      kevin2, 10.12.2017 18:09
    +1
    Поле действительно было очень тяжелым для игры (как и комментарий Вацко для ушей болельщиков). Но тогда может быть тренеру стоило изменить тактику: меньше комбинировать, проще и быстрее отправлять мяч вперед (не бразильская же полузащита в команде)?
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    OLEXANDER-RAES
    online
      OLEXANDER-RAES, 10.12.2017 18:15
    -3
    В шияку тренера потрібно гнати, але Суркіс зробить це в кінці слідуючого созону.
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    александр ковтун
    online
      александр ковтун, 10.12.2017 18:24
    -3
    пока играет жуниор мораеш толку небудет.. хацкевичь при тебе динамо ни одного поединка не сыграло.. мучалось .. играть не играло...
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    Сергей Полищук
    online
      Сергей Полищук, 10.12.2017 18:28
    0
    А с лучшего физрука 2017 года корона не снимается&#65311;Клоун&#65281;
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    bullyUA
    online
      bullyUA, 10.12.2017 18:29
    +3
    chues, 10.12.2017 17:33
    Отдельно скажу о Беседине, пацан месяц не показывает футбол и мы его упорно пихаем в состав. для чего? Ну бревно он такое же как и Шацких в свое время.... Короче ужас.
    Замени "Беседин" на "Ярмоленко" и скажи что "это бревно" Газзаев упорно пихал в состав.
    А "бревно" Шацких на минуточку рекордсмен ЧУ. Никто даже не приближается к нему по количеству забитых голов.
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    александр ковтун
    online
      александр ковтун, 10.12.2017 18:36
    0
    пока играет безопасный мораеш толку небудет..
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