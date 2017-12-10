Саутгемптон и Арсенал расписали боевую ничью

«Саутгемптон» – «Арсенал» - 1:1
Голы: 1:0 – 3 Остин, 1:1 – 88 Жиру.
«Саутгемптон» – Форстер, ван Дейк, Йосида, Бертран, Стивенс, Ромеу, Хейбьерг, Тадич (Дэвис, 88), Уорд-Проуз, Редмонд (Буфаль, 74), Остин (Габбьядини, 86).
«Арсенал» – Чех, Мертесакер (Уэлбек, 64), Монреаль, Колашинац, Косьельни, Озил, Рэмзи, Санчес, Джака (Уилшер, 69), Бельерин, Ляказетт (Жиру, 72).
Предупреждения: Бельерин (78), Стивенс (82), Ромеу (84), Уилшер (90).
Источник — Sport.ua
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