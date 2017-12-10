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Саутгемптон и Арсенал расписали боевую ничью

Команды обменялись голами на первых и последних минутах матча

  • 10.12.2017 16:00
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«Саутгемптон» – «Арсенал» - 1:1
Голы:  1:0 – 3 Остин,  1:1 – 88 Жиру.

«Саутгемптон» – Форстер, ван Дейк, Йосида, Бертран, Стивенс, Ромеу, Хейбьерг, Тадич (Дэвис, 88), Уорд-Проуз, Редмонд (Буфаль, 74), Остин (Габбьядини, 86).
«Арсенал» – Чех, Мертесакер (Уэлбек, 64), Монреаль, Колашинац, Косьельни, Озил, Рэмзи, Санчес, Джака (Уилшер, 69), Бельерин, Ляказетт (Жиру, 72).

Предупреждения: Бельерин (78), Стивенс (82), Ромеу (84), Уилшер (90).

Источник — Sport.ua

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