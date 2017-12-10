Саутгемптон и Арсенал расписали боевую ничью

Она-то не застрелилась, но, сделав с немкой по 6 выстрелов, потратила на 20 сек больше времени......

Да, но Дальмайер сказали, что она на минуту опережает вторую, так что она шла - не напрягаясь...

Что было у Вали Семеренко (3й этап) в начале - после старта - до первой отсечки она потеряла боль...