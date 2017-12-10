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Кьево и Рома разошлись миром

Команды голов не забили

  • 10.12.2017 15:55
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«Кьево» – «Рома» - 0:0

«Кьево» – Соррентино, Томович, Каччаторе, Ярошиньски, Гамберини, Бирса, Радованович, Бастьен, Депаоли (Дайнелли, 73), Меджорини (Стемпиньски, 76), Инглезе.
«Рома» – Алиссон, Фасио, Коларов, Бруно Перес, Жезус, Стротман (Ундер, 80), Гоналон, Жерсон (Джеко, 64), Наингголан, Эль-Шаарави (Перотти, 72), Шик.

Предупреждения: Стротман (40), Депаоли (45), Наингголан (81).

Источник — Sport.ua

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