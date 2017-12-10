Кьево и Рома разошлись миром

«Кьево» – «Рома» - 0:0
«Кьево» – Соррентино, Томович, Каччаторе, Ярошиньски, Гамберини, Бирса, Радованович, Бастьен, Депаоли (Дайнелли, 73), Меджорини (Стемпиньски, 76), Инглезе.
«Рома» – Алиссон, Фасио, Коларов, Бруно Перес, Жезус, Стротман (Ундер, 80), Гоналон, Жерсон (Джеко, 64), Наингголан, Эль-Шаарави (Перотти, 72), Шик.
Предупреждения: Стротман (40), Депаоли (45), Наингголан (81).
Источник — Sport.ua
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