Кьево и Рома разошлись миром

На последнем рубеже винтовку сносило от ветра.. так может маленький шанс на первое был бы,главное...

А теперь скажи кто из этих молодых настоящий воспитанник муSSарни обоSSаной а не забранный из дру...

Александрия - молодцы! Вцепились в эту ничью зубами, и выстояли! Динамо тоже показало неплохую иг...

Настоящая игра, настоящая борьба и результат настоящий. А любителям цирка надо подождать 2,5 часа...

Она-то не застрелилась, но, сделав с немкой по 6 выстрелов, потратила на 20 сек больше времени......

Да, но Дальмайер сказали, что она на минуту опережает вторую, так что она шла - не напрягаясь...

Что было у Вали Семеренко (3й этап) в начале - после старта - до первой отсечки она потеряла боль...