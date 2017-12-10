Реал Сосьедад дома уступил Малаге

«Реал Сосьедад» – «Малага» - 0:2
Голы: 0:1 – 23, пенальти Бастон, 0:2 – 58 Чори Кастро.
«Реал Сосьедад» – Рульи, Льоренте, де ла Белья, Одриосола, Мартинес, Сурутуса (Субельдия, 46), Ильярраменди, Янузай (Хуанми, 65), Прието, Ойарсабаль, Виллиан Жозе (Баутиста, 73).
«Малага» – Роберто, Эрнандес, Диего Гонсалес, Росалес, Бесс, Кеко (Онтиверос, 78), Ресио, Гонсалес, Чори Кастро, Пеньяранда (Эн-Несири, 53), Бастон (Мула, 86).
Предупреждения: Чори Кастро (9), Сурутуса (36).
Источник — Sport.ua
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