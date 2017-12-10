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Танковский получил повреждение в матче против Стали

Хавбек «Мариуполя» подвернул голеностоп в поединке 19-го тура УПЛ

  • 10.12.2017 14:57
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ФК Мариуполь. Вячеслав Танковский (справа)
© ФК Мариуполь. Вячеслав Танковский (справа)
Хавбек «Мариуполя» Вячеслав Танковский получил повреждение в поединке 19-го тура украинской Премьер-лиги против каменской «Стали» (4:2).
 
«Танковский подвернул голеностоп. Дай бог, чтобы было только растяжение. Позже будет известен точный диагноз», — сказал главный тренер «Мариуполя» Александр Бабич.

Источник — ФК Мариуполь

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