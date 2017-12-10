Танковский получил повреждение в матче против Стали

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Шахтер берет свое 15:31 — mas100 хорошо.мы победой Шахтера над МанСити, будем стыдитьсякак Россия Сочинской Олимпиадой в 2014году....

No mass. Вчетверте поспіль 15:16 — shevchenko7 В углу он показывал, что травма правой руки, потом левая????? Запутался