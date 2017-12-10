Марьян ШВЕД: «Соскучился по игровой практике»

Вингер львовских «Карпат» Марьян Швед прокомментировал ничью с ровенским «Вересом» (2:2) в матче 19-го тура украинской Премьер-лиги.
«Впечатления неоднозначные. С одной стороны хорошие, ведь мы смогли избежать поражения и я забил гол, но вместе с тем присутствует негатив, ведь «Карпаты» не победили. Второй тайм вообще был неплохим, мы могли выиграть, но, к сожалению, не удалось это сделать. Впереди новые матчи, в которых надо еще более настойчиво работать.
Конечно, соскучился по игровой практике. Хотел забить гол и помочь команде. Однако хотелось сегодня выиграть. По поводу гола, то я прошел по флангу, выиграл борьбу и нанес удар. На самом деле пытался пробить в дальний угол, но хорошо, что мяч оказался в сетке. Я должен был обострять игру на своем фланге. Надо было действовать один в один, обыгрывать оппонентов», – сказал Швед.
Источник — ФК Карпаты
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