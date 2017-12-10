Марьян ШВЕД: «Соскучился по игровой практике»

«Впечатления неоднозначные. С одной стороны хорошие, ведь мы смогли избежать поражения и я забил гол, но вместе с тем присутствует негатив, ведь «Карпаты» не победили. Второй тайм вообще был неплохим, мы могли выиграть, но, к сожалению, не удалось это сделать. Впереди новые матчи, в которых надо еще более настойчиво работать.

Конечно, соскучился по игровой практике. Хотел забить гол и помочь команде. Однако хотелось сегодня выиграть. По поводу гола, то я прошел по флангу, выиграл борьбу и нанес удар. На самом деле пытался пробить в дальний угол, но хорошо, что мяч оказался в сетке. Я должен был обострять игру на своем фланге. Надо было действовать один в один, обыгрывать оппонентов», – сказал Швед.