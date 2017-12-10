Виктор ЛЕОНЕНКО: «Я уже давным-давно мог выиграть чемпионат Германии»

Бывший форвард киевского «Динамо» Виктор Леоненко рассказал о конфликте с братьями Суркисами.

«Я Суркисов простил и давно об этом говорю. Но ничего хорошего я от них не вижу и не слышу. Они то продают, то не продают. В Мариуполь то поехали, то не поехали. Все туда поехали, а «Динамо» – нет. Наверное, потому что любители-президенты. Один почетный, другой – действующий.

Меня Суркисы много куда не продали. Если Игоря Михайловича слушать, то предложений у меня вообще не было. А их много было. Наверное, штук двадцать. Я уже давным-давно мог выиграть чемпионат Германии», – сказал Леоненко.