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Виктор ЛЕОНЕНКО: «Я уже давным-давно мог выиграть чемпионат Германии»

Футбольный эксперт рассказал о конфликте с руководством киевского «Динамо»

  • 10.12.2017 14:25
  • 1852 просмотров
  • 9 комментария
Метки
footballua.tv. Виктор Леоненко
© footballua.tv. Виктор Леоненко
Бывший форвард киевского «Динамо» Виктор Леоненко рассказал о конфликте с братьями Суркисами.
 
«Я Суркисов простил и давно об этом говорю. Но ничего хорошего я от них не вижу и не слышу. Они то продают, то не продают. В Мариуполь то поехали, то не поехали. Все туда поехали, а «Динамо» – нет. Наверное, потому что любители-президенты. Один почетный, другой – действующий.
 
Меня Суркисы много куда не продали. Если Игоря Михайловича слушать, то предложений у меня вообще не было. А их много было. Наверное, штук двадцать. Я уже давным-давно мог выиграть чемпионат Германии», – сказал Леоненко.

Источник — Футбол 1/Футбол 2

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Комментарии
    knopkodav
      knopkodav, 10.12.2017 14:32
    +7
    Опять Вітька нажрався.
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    Вова Бойко
      Вова Бойко, 10.12.2017 14:43
    +7
    Самовлюблёный
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    orl405
    online
      orl405, 10.12.2017 14:46
    +2
    Леон - чел козырный! Правду-матку глазом открывает!
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    bullyUA
      bullyUA, 10.12.2017 14:50
    +4
    Вот только бочку водки допил бы и сразу выиграл чемпионат Германии.
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    Валерий Валентинович
    Валерий Валентинович, 10.12.2017 14:56
    0
    Таким длинны языком давно можно было подмести все улицы от Лондона до Владивастока.
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    byrgyi76
      byrgyi76, 10.12.2017 15:10
    0
    та да, выиграл бы, 100%...на приставке)
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    airwolf77
    online
      airwolf77, 10.12.2017 15:12
    +1
    аха,чемп генделика ближайшего,во брехло плешивое
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    p2012u
    online
    p2012u, 10.12.2017 15:25
    0
    во блин, скоро в палату с наполеоном поселится
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    rokkino
    online
    rokkino, 10.12.2017 15:32
    0
    одни и те же комменты Опять Вітька нажрався, бочку водки допил,брехло плешивое
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