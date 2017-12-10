Сергей ПАЛКИН: «Когда попадаешь на Барселону или ПСЖ, то шансов нет»

Гендиректор донецкого «Шахтера» Сергей Палкин поделился ожиданиями от предстоящей жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Я не буду говорить, кого хотелось бы получить в соперники. Не хотели бы получить «Барселону» и ПСЖ. Особенно «Барселону», ведь против этой команды сложно играть.

Но это не значит, что остальные слабаки, но против этой парочки будет сложно. Когда попадаешь на «Барселону» или ПСЖ, то понимаешь, что шансов нет. Но мандража или боязни нет», — сказал Палкин.