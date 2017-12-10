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Сергей ПАЛКИН: «Когда попадаешь на Барселону или ПСЖ, то шансов нет»

Генеральный директор «Шахтера» прокомментировал предстоящую жеребьевку 1/8 финала Лиги чемпионов

  • 10.12.2017 14:01
  • 3020 просмотров
  • 6 комментария
Метки
ФК Шахтер. Сергей Палкин
© ФК Шахтер. Сергей Палкин
Гендиректор донецкого «Шахтера» Сергей Палкин поделился ожиданиями от предстоящей жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов.
 
«Я не буду говорить, кого хотелось бы получить в  соперники. Не хотели бы получить «Барселону» и ПСЖ. Особенно «Барселону», ведь против этой команды сложно играть.
 
Но это не значит, что остальные слабаки, но против этой парочки будет сложно. Когда попадаешь на «Барселону» или ПСЖ, то понимаешь, что шансов нет. Но мандража или боязни нет», — сказал Палкин.

Источник — Футбол 1/Футбол 2

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Комментарии
    SandroKing
    online
      SandroKing, 10.12.2017 14:17
    -2
    "Понимаешь, что шансов нет, но боязни нет". А что это тогда если не боязнь?
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    Comraddm
    online
      Comraddm, 10.12.2017 14:22
    +7
    Шансы есть всегда, ведь эти команды тоже имеют поражения, и не так уж и мало.
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    Powerball
      Powerball, 10.12.2017 14:34
    +5
    Страх заразен! Нельзя такого говорить.Президент лидер и авторитет он должен верить и настраивать команду только на победу, даже если шансы близки к нулю.
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    heroyam
      heroyam, 10.12.2017 14:54
    +2
    в таких матчах все решает мастерство,поэтому по силам только бешикташ
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    Андрей Штогрин
    online
      Андрей Штогрин, 10.12.2017 15:07
    -3
    терпила
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    Igoreus Barmaleus
    online
      Igoreus Barmaleus, 10.12.2017 15:19
    0
    Еще жеребьевки не было, а уже начал ныть
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