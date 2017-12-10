ОФИЦИАЛЬНО: Боруссия Дортмунд отправила Боса в отставку

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Петер Бос уволен в связи с неудовлетворительными результатами.

До конца сезона 2017/18 командой будет руководить экс-тренер «Кельна» Петер Штегер, при котором клуб не выиграл ни водном из 14 поединков Бундеслиги этого сезона: 11 поражений, 3 ничьих.

На старте сезона «шмели» при Босе выиграли 6 из 7 матчей, пропустив лишь 2 мяча. Сейчас клуб из Дортмунда не выигрывает в чемпионате 8 матчей подряд и занимает 7-ю строчку в турнирной в таблице.

Кроме того, «Боруссия» не сумела выйти в 1/8 финала Лиги чемпионов и сыграет в 1/16 финала Лиги Европы.