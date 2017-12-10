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ОФИЦИАЛЬНО: Боруссия Дортмунд отправила Боса в отставку

До конца сезона 2017/18 командой будет руководить экс-тренер «Кельна» Петер Штегер

  • 10.12.2017 13:49
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Getty Images. Петер Бос
© Getty Images. Петер Бос
Главный тренер дортмундской «Боруссии» Петер Бос уволен в связи с неудовлетворительными результатами.
 
Напомним, 54-летний специалист возглавил дортмундскую «Боруссию» летом, после ухода Томаса Тухеля.
 
До конца сезона 2017/18 командой будет руководить экс-тренер «Кельна» Петер Штегер, при котором клуб не выиграл ни водном из 14 поединков Бундеслиги этого сезона: 11 поражений, 3 ничьих.
 
На старте сезона «шмели» при Босе выиграли 6 из 7 матчей, пропустив лишь 2 мяча. Сейчас клуб из Дортмунда не выигрывает в чемпионате 8 матчей подряд и занимает 7-ю строчку в турнирной в таблице.
 
Кроме того, «Боруссия» не сумела выйти в 1/8 финала Лиги чемпионов и сыграет в 1/16 финала Лиги Европы.

Источник — ФК Боруссия Дортмунд

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