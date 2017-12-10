Боруссия Дортмунд объявит об отставке Боса в ближайшие часы

Наставник дортмундской «Боруссии» Петер Бос покинет свой пост в ближайшие часы.
Ожидается, что об отставке 54-летнего голландского специалиста будет объявлено сегодня, 10-го декабря.
Серия «Боруссии» без побед в Бундеслиге достигла 8 матчей. В 15-м туре чемпионата Германии дортмундский клуб уступил «Вердеру» (1:2).
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