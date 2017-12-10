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Боруссия Дортмунд объявит об отставке Боса в ближайшие часы

«Шмели» уволят 54-летнего главного тренера клуба в ближайшее время

  • 10.12.2017 11:11
  • 1710 просмотров
  • 2 комментария
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Getty Images. Петер Бос
© Getty Images. Петер Бос
Наставник дортмундской «Боруссии» Петер Бос покинет свой пост в ближайшие часы.
 
Ожидается, что об отставке 54-летнего голландского специалиста будет объявлено сегодня, 10-го декабря.
 
Серия «Боруссии» без побед в Бундеслиге достигла 8 матчей. В 15-м туре чемпионата Германии дортмундский клуб уступил «Вердеру» (1:2).

Источник — Bild

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Комментарии
    Vitalik Shevchenko
    online
      Vitalik Shevchenko, 10.12.2017 11:17
    +3
    Я не розумію для чого було знімати Тухеля? А тим більше замінити його на Босса, навіть не зважаючи на те, що він з Аяксом дойшов до фіналу ЛЕ. Тоді і Маркевича можна було поставити.
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    micha(ZAKARPATTJA)
    online
      micha(ZAKARPATTJA), 10.12.2017 11:53
    +1
    ураааааааааааа
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