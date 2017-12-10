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Яремчук отметился голом и ассистом в матче против Кортрейка

22-летний украинский форвард «Гента» помог свому клубу одержать победу в поединке чемпионата Бельгии

  • 10.12.2017 10:40
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ФК Гент. Роман Яремчук
© ФК Гент. Роман Яремчук

Украинский нападающий бельгийского «Гента» Роман Яремчук забил мяч в поединке с «Кортрейком» (2:1). 

22-летний форвард сравнял счет на 10-й минуте встречи. На 27-й минуте он ассистировал японскому нападающему Юя Кубо.

Это второй гол и первый ассист Яремчука в чемпионате Бельгии за 11 матчей этого сезона.

Источник — Sport.ua

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