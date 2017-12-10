Яремчук отметился голом и ассистом в матче против Кортрейка

Украинский нападающий бельгийского «Гента» Роман Яремчук забил мяч в поединке с «Кортрейком» (2:1).
22-летний форвард сравнял счет на 10-й минуте встречи. На 27-й минуте он ассистировал японскому нападающему Юя Кубо.
Это второй гол и первый ассист Яремчука в чемпионате Бельгии за 11 матчей этого сезона.
Источник — Sport.ua
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