ВИДЕО ДНЯ. Дубль Зозули в ворота Вальядолида

Украинский нападающий испанского «Альбасете» Роман Зозуля забил два мяча в матче 18-го тура Сегунды против «Вальядолида». 28-летний украинец открыл счет на 19-й минуте поединка, а на 68-й – удвоил преимущество своей команды. .
Отметим, что Зозуля забивает за «Альбасете» уже в четвертом матче подряд. Всего за 12 поединков в Сегунде Зозуля забил 7 мячей и сделал 2 ассиста.
Источник — Sport.ua
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