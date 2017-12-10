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ВИДЕО ДНЯ. Дубль Зозули в ворота Вальядолида

28-летний украинский форвард «Альбасете» отметился дублем в матче 18-го тура Сегунды

  • 10.12.2017 09:46
  • 2044 просмотров
  • 7 комментария
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Getty Images. Роман Зозуля
© Getty Images. Роман Зозуля
Украинский нападающий испанского «Альбасете» Роман Зозуля забил два мяча в матче 18-го тура Сегунды против «Вальядолида». 28-летний украинец открыл счет на 19-й минуте поединка, а на 68-й – удвоил преимущество своей команды. . 
 
 
Отметим, что Зозуля забивает за «Альбасете» уже в четвертом матче подряд. Всего за 12 поединков в Сегунде Зозуля забил 7 мячей и сделал 2 ассиста.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    build_ozer
      build_ozer, 10.12.2017 10:12
    0
    феникс,ты ли это?
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    yuri-68
      yuri-68, 10.12.2017 10:18
    +1
    в збірну до марлоса
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    Andrey Rybin
      Andrey Rybin, 10.12.2017 10:23
    +4
    Молодец ! Но защитники у них, конечно...
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    airwolf77
    online
      airwolf77, 10.12.2017 10:31
    +5
    а как Ромку,говенные боты( обитатели паРаши) говном поливали....что ж,на расее не было таких игроков,и нет,хотя и население 150 млн.тварей
    Ссылка
    SKIF1927
    online
      SKIF1927, 10.12.2017 10:34
    +4
    Респект, за 12 матчей 7 голов - очень достойно !
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 10.12.2017 10:49
    0
    Хороший игрок всегда проявит себя в любой команде.
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    killiastorm
    online
      killiastorm, 10.12.2017 10:54
    +2
    Комуняки з «Райо Фашикано» кусають лікті
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